Назад 17.08.25, 11:38 Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область Глава Белого дома хочет провести 22 августа трехсторонний саммит с президентами РФ и Украины, пишет Axios. Зеленский отказался отдать Путину Донецкую область, отмечает собеседник Reuters.

Первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске накануне.

Foto: Scanpix

Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим участникам телефонного разговора по итогам своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что он намерен провести саммит с участием глав трех государств уже в следующую пятницу, 22 августа. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили изданию Axios два его осведомленных источника, передает DW.

Глава Кремля публично не обещал провести такую встречу, отмечают в публикации. Кроме того, Путин сказал Трампу на их встрече на Аляске, что готов обсуждать «гарантии безопасности» для Украины, однако в роли гаранта видит Китай, указывается далее.

Условия «мира», которые Путин изложил на встрече с Трампом, включали в себя полный вывод украинских войск из двух восточных регионов Украины, сообщили Axios оба собеседника. По словам одного из них, проинформированных о телефонном разговоре американского лидера с европейскими, российский президент озвучил Трампу свою готовность прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях как «уступку» в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области. «В действительности же Россия уже некоторое время не добивается никакого прогресса в этих областях», – подчеркивается в публикации. О судьбе захваченной российскими войсками с первых дней войны Запорожской АЭС источники не упоминают.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, глава Белого дома также пригласил европейских лидеров, участвовавших в телефонном разговоре, присоединиться к его встрече с Зеленским в Белом доме 18 августа, добавили собеседники Axios.

Reuters: Зеленский отказался передать Путину Донецкую область

В свою очередь агентство Reuters вечером 16 августа подтвердило, что Трамп ознакомил европейских лидеров и Зеленского с требованиями Путина к Украине передать РФ без боя те части Донецкой области, которые Россия не смогла захватить. По данным Reuters, президент Украины отклонил эти требования. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что России «землю дарить не будут».

На данный момент войска РФ контролируют около 70% территории Донецкой области, указывает издание Financial Times (FT). При этом населенные пункты, остающиеся под контролем Украины, имеют решающее значение для операций Вооруженных сил Украины и обороны вдоль восточного фронта, отмечает FT.

Требования Путина на саммите с Трампом

Москва добивается полного контроля над Донецкой областью в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, написала FT 16 августа со ссылкой на трех собеседников. По их данным, Путин потребовал от Украины вывести свои силы из подконтрольной им части Донецкой области в качестве первого шага к прекращению войны. По словам двух источников, Москва утверждает, что в случае урегулирования не будет начинать атак с целью захвата новых территорий.

Владимир Зеленский может обсудить территориальные вопросы с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Он также будет готов затронуть их в случае трехсторонней встречи с Трампом и Путиным, уточнила FT.

Первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске накануне. Обе стороны назвали разговор конструктивным и продуктивным, однако «сделка» по прекращению или приостановке войны в Украине, по словам Дональда Трампа на пресс-конференции, не состоялась.