«2024 год для авторынка Эстонии будет напоминать американские горки»
Следующий год на автомобильном рынке Эстонии будет похож на поездку на американских горках, считает эксперт.Фото: Andras Kralla
Как прогнозирует член правления Amserv Auto Маргус Ныммик, рынок новых автомобилей, вероятно, оживится во второй половине года, и может возникнуть больший спрос на более популярные модели – например, гибриды.
На продажи автомобилей в начале этого года повлияло преодоление производственных трудностей, вызванных пандемией короновируса и войной, из-за которых было весьма сложно прогнозировать ситуацию на рынке. По итогам 2023 года большинство автопроизводителей преодолели производственные кризисы, так что производство и доступность автомобилей вернулись к докризисным временам.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!