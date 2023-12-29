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Маргус Ныммик

29 декабря 2023 в 9:36









«2024 год для авторынка Эстонии будет напоминать американские горки»

Следующий год на автомобильном рынке Эстонии будет похож на поездку на американских горках, считает эксперт. Фото: Andras Kralla

Как прогнозирует член правления Amserv Auto Маргус Ныммик, рынок новых автомобилей, вероятно, оживится во второй половине года, и может возникнуть больший спрос на более популярные модели – например, гибриды.

На продажи автомобилей в начале этого года повлияло преодоление производственных трудностей, вызванных пандемией короновируса и войной, из-за которых было весьма сложно прогнозировать ситуацию на рынке. По итогам 2023 года большинство автопроизводителей преодолели производственные кризисы, так что производство и доступность автомобилей вернулись к докризисным временам.