    «2024 год для авторынка Эстонии будет напоминать американские горки»

    Следующий год на автомобильном рынке Эстонии будет похож на поездку на американских горках, считает эксперт.Фото: Andras Kralla

    Как прогнозирует член правления Amserv Auto Маргус Ныммик, рынок новых автомобилей, вероятно, оживится во второй половине года, и может возникнуть больший спрос на более популярные модели – например, гибриды.

    На продажи автомобилей в начале этого года повлияло преодоление производственных трудностей, вызванных пандемией короновируса и войной, из-за которых было весьма сложно прогнозировать ситуацию на рынке. По итогам 2023 года большинство автопроизводителей преодолели производственные кризисы, так что производство и доступность автомобилей вернулись к докризисным временам.

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