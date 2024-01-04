    Армин Кару выплатит государству более 20 млн евро после статей Äripäev

    Компании Армина Кару (справа) HansaAssets пришлось раскошелиться.Фото: Мартин Ахвен / Õhtuleht / Scanpix

    Бизнесмен Армин Кару, участвовавший в крупной налоговой схеме, заплатит в государственную казну около 20 миллионов евро после того, как статьи о нем появились в Äripäev.

    В мае Äripäev писал, что Кару участвовал в налоговой махинации, лишившей налогоплательщиков почти 20 миллионов евро. Помимо Кару, в схему, через которую прошло 150 миллионов евро, были вовлечены и другие известные эстонские бизнесмены. Теперь выяснилось, что Кару, которой ранее отрицал наличие каких-либо схем, решил выплатить деньги государству всего через несколько месяцев после публикации статей.

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