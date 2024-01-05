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Кен Рохелаан

5 января 2024 в 13:31









Эстонско-финский электрокабель вышел из строя

Между Эстонией и Финляндией электричество течет по двум подводным кабелям: Estlink 1 и Estlink 2. Estlink 1 был запущен в 2006 году, и мощность кабеля составляет 350 МВт, в то время как Estlink 2 может работать с мощностью до 650 МВт. На фото: открытие Estlink 2 в 2014 году. Фото: Andres Haabu

Электрический кабель Estlink 1 между Эстонией и Финляндией сегодня утром вышел из строя, но сейчас снова в рабочем состоянии.

Финский системный оператор Fingrid сообщил, что работа Estlink 1 была прервана в 11:17, когда по кабелю передавалось 50 МВт электроэнергии из Эстонии в Финляндию.