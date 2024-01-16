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Екатерина Мереминская

16 января 2024 в 10:37









Когда и как мир победит бедность – отвечают эксперты Всемирного экономического форума

Бедность и неравенство – одна из самых важных проблем, которые обсуждают в ходе ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, 16 января. Фото: World Economic Forum/Mattias Nutt

Прошлый год стал рекордно успешным для богатых людей и нефтегазовых компаний, что увеличивает неравенство на планете, отмечают эксперты Всемирного экономического форума. Такими темпами первый триллионер появится уже через 10 лет, а проблема бедности сохранится на века.

«Никогда еще в истории человечества не было такого неравенства доходов и концентрации собственности. Никогда еще в истории мы не видели класса миллиардеров, обладающих такой большой политической властью», – отмечает сенатор США Берни Сандерс в предисловии к докладу , подготовленному Oxfam (от Oxford Committee for Famine Relief – когда-то группа активистов, а ныне международное объединение из 17 организаций, работающих в 90 странах для решения проблем бедности и неравенства) специально для Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе.

В 2023 году неравенство усилилось, богатые люди разбогатели еще больше, в то время как проблемы беднейших не решились.

43% такая доля мировых финансовых активов принадлежит 1% самых богатых людей мира.

Если бы каждый из пяти богатейших людей ежедневно тратил по миллиону долларов, то им потребовалось бы в среднем 476 лет, чтобы исчерпать свое совокупное состояние.

При этом 2023 год бьет рекорды по прибыльности для международных корпораций – самым удачным он стал для нефтегазовой отрасли, после энергокризиса, спровоцированного вторжением России в Украину. Так, с июля 2022 года по июнь 2023 года Shell получила прибыль в размере $29,2 млрд, что на 222% больше, чем средняя прибыль в 2018-2021 годах. За этот же период бразильская Petrobras получила прибыль в размере $30,3 млрд – почти в четыре раза больше, чем ее среднегодовая прибыль в 2019-2021 годах.

Такими темпами первый триллионер может появиться через 10 лет.

230 лет, по прогнозу Oxfam, уйдет на то, чтобы полностью победить бедность, если текущий подход сохранится.

Кого считать бедным

Перед тем, как говорить об избавлении людей от бедности, нужно понять, что считать минимально приемлемым уровнем жизни. Долгое время уровень бедности измерялся по ориентиру Всемирного банка – если у человека есть хотя бы 2,15 доллара в день. То, что за последние десятилетия миллиард человек во всем мире преодолел эту черту, WEF называет одним из крупнейших достижений в истории.

Но порядка 730 миллионов человек все еще живут за этой чертой. Нужно помочь им, но не останавливаться на этом. Пришло время пересмотреть цели, считают авторы исследования Глобального института McKinsey. Они предлагают ввести новую планку в размере 12 долларов на человека в день (в других странах измерять по паритету покупательной способности). Этот уровень они называют чертой бедности с «расширенными правами и возможностями». С такими суммами люди могут позволить себе «полный набор простых предметов первой необходимости и начать экономить».

Эта новая черта почти в шесть раз выше, чем черта крайней бедности, амбициозна, но это соответствует многим устремлениям, закрепленным в Целях устойчивого развития ООН.

Около 4,7 млрд человек во всем мире еще не полностью достигли этой точки. Из них около 2,5 млрд проживают в Азии, еще миллиард – в Африке. Тем не менее, даже в странах с развитой экономикой от 15% до 20% населения, в общей сложности около 300 миллионов человек, все еще находятся ниже соответствующего порога расширения прав и возможностей в этих обществах. Хотя большинство из них не считаются «бедными» по шкале Всемирного банка или по их национальной шкале, они все еще с трудом сводят концы с концами.

Изменение климата усложняет борьбу с бедностью

Но эта проблема не существует в вакууме. Время также тикает в отношении изменения климата. Недавняя конференция COP28 подчеркнула необходимость принятия более быстрых мер по снижению выбросов путем преобразования энергетических систем, промышленности, транспорта и зданий.

3 фото Кадри Симсон, комиссар по энергетике Европейской комиссии на обсуждении «Энергетика на фоне соперничества», 16 января, Давос Фото: World Economic Forum/Jakob Polacsek

Выход на нулевой уровень выбросов к 2050 году повлечет за собой значительное увеличение расходов на технологии – более 40 триллионов долларов в течение этого десятилетия.

Сокращение бедности и борьба с изменением климата в тандеме будет непростой задачей, но это возможно.

По оценкам McKinsey, ежегодно на решение проблем расширения прав и возможностей и зеленого перехода потребуется около 8% мирового ВВП.

На развивающиеся страны приходится 80% мирового дефицита возможностей, и их правительства прекрасно осознают, что ежедневный стресс, связанный с тем, чтобы сводить концы с концами, является важнейшей экзистенциальной проблемой для их граждан.

Что могут сделать рыночные силы

Огромные затраты на достижение обеих целей должны происходить не только за счет госрасходов. Фактически, экономический рост, а также успехи отдельных компаний, увеличение их инвестиций в инновации могут обеспечить прогресс. Также значительную роль могут сыграть международные и благотворительные организации.

Устранение остаточных разрывов потребует некоторого государственного капитала, смешанного частно-государственного финансирования и более смелых политических инноваций во всем – от доступного жилья до цен на выбросы углерода. Частные игроки, правительства и некоммерческие организации должны объединить усилия, возможности и опыт, пишут эксперты.