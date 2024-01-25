Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Новости

dv.ee

25 января 2024 в 13:30









«Из солидарности». Кая Каллас не пойдет на президентский прием

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала, что в этом году не будет присутствовать на президентском приеме по случаю Дня независимости, передает rus.err.ee.

«Я не пойду из солидарности. Парламент избирает как премьер-министра, так и президента, нравятся депутаты или нет, не имеет никакого отношения к тому, что это годовщина Республики, где конституционные институты, члены Рийгикогу, на мой взгляд, тоже важны», – сказала Каллас.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил, что планирует пойти на прием: «Президент должен обосновать, почему принял какое-либо решение, правильным я это не считаю. Но речь о дне рождения Эстонской Республики. Это праздник для всех нас, и я пойду туда в первую очередь, чтобы отпраздновать этот день рождения».

Члены Партии реформ в основном также не собираются бойкотировать президентский прием.

Некоторые члены Рийгикогу выразили недовольство решением президента Алара Кариса пригласить в этом году на прием по случаю Дня независимости только правление Рийгикогу, председателей и вице-председателей комиссий, а также руководителей фракций. Это означает, что большинство народных избранников не попадет на праздник.