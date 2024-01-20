    Карис решил не звать членов Рийгикогу на президентский прием

    Алар Карис. Фото: Andras Kralla

    Президент Алар Карис решил пригласить в этом году на прием по случаю Дня независимости ЭР лишь правление Рийгикогу, председателей и заместителей председателей комиссий, и лидеров фракций, что вызвало негодование как среди бывших, так и среди нынешних депутатов, пишет rus.err.ee.

    «Президент решил пригласить на прием членов Рийгикогу, исходя из их позиции в парламенте. Согласно конституции, мандат каждого члена Рийгикогу имеет равный вес и значение – член Рийгикогу представляет эстонский народ. До сих пор приглашали не из-за их личных качеств, а как представителей народа», — написала в соцсети Лийя Хянни, которая была членом Рийгикогу в 1992-99 годах.
    Маргит Сутроп (Партия реформ) заявила, что воспринимает такое решение президента как оскорбление в адрес Рийгикогу: «Это является попранием достоинства конституционного института и никоим образом не способствует защите независимости Эстонской Республики, которая сегодня более хрупкая, чем когда-либо прежде».
    Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) написал в соцсетях, что «это довольно плохое решение», которым президент «унизил членов Рийгикогу».
    «Президентский прием 24 февраля - одно из тех немногих общенациональных мероприятий, которые объединяют представителей разных слоев общества и носителей разных мировоззрений, чтобы напомнить нам о том, что нас объединяет - Эстония. Президент как раз должен быть объединителем», — считает он.

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