    Эстонский ювелирный магазин продает золотые украшения из России

    Иллюстративное фото.Фото: Lutsenko_Oleksandr

    Ювелирный салон GERMAN, который находится в таллиннском торговом центре Ülemiste, продает в своем интернет-магазине привезенные из России золотые кольца, пишет rus.err со ссылкой на Postimees.

    «Совершенно случайно наткнулся на страницу ювелирного магазина в центре Ülemiste и обнаружил, что там продается сплошь российская продукция», – сообщил читатель Postimees изданию.
    После введения антироссийских санкций ввозить ювелирные украшения из России в страны ЕС, в том числе в Эстонию, запрещено, однако неизвестно, были ли драгоценности ввезены в страну до или после введения санкций.
    Специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик подтвердила Postimees, что ввоз золотых украшений из России запрещен, но, по ее словам, если украшения пересекли эстонско-российскую границу до введения санкций, то речь идет о легальном товаре.
    Журналисты попытались связаться с руководством салона, но на момент публикации статьи на просьбу о комментарии не ответили.

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