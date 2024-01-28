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dv.ee

28 января 2024 в 11:02









Эстонский ювелирный магазин продает золотые украшения из России

Иллюстративное фото. Фото: Lutsenko_Oleksandr

Ювелирный салон GERMAN, который находится в таллиннском торговом центре Ülemiste, продает в своем интернет-магазине привезенные из России золотые кольца, пишет rus.err со ссылкой на Postimees.

«Совершенно случайно наткнулся на страницу ювелирного магазина в центре Ülemiste и обнаружил, что там продается сплошь российская продукция», – сообщил читатель Postimees изданию.

После введения антироссийских санкций ввозить ювелирные украшения из России в страны ЕС, в том числе в Эстонию, запрещено, однако неизвестно, были ли драгоценности ввезены в страну до или после введения санкций.

Специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик подтвердила Postimees, что ввоз золотых украшений из России запрещен, но, по ее словам, если украшения пересекли эстонско-российскую границу до введения санкций, то речь идет о легальном товаре.

Журналисты попытались связаться с руководством салона, но на момент публикации статьи на просьбу о комментарии не ответили.