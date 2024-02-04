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Грегор Алакюла

4 февраля 2024 в 11:19









Предпринимательница из маленького городка мечтает о конкурентах

Владелица винотеки Mullistudio Маиэ Урбас приветствует конкурентов. Фото: Андрас Кралла

«Наступил момент, когда все трое детей выросли, и я могу сосредоточить свою энергию на себе – хобби, работе и новых задачах. А дети даже помогают мне в организации этих дел», – говорит Маиэ Урбас, владелица винотеки Mullistudio.

Помимо работы в собственной винотеке игристых вин и ресторане, Маиэ помогает организовывать мероприятия, а с октября прошлого года занимает должность координатора по туризму в Ляэне-Вирумаа.

Mullistuudio открылся летом 2022 года, но мысли о создании винного магазина зародились у предпринимательницы гораздо раньше. «В 2017-2018 годах я начала думать о том, чтобы отказаться от стабильной оплачиваемой работы по найму, чтобы основать свой бизнес. Эта идея была безумной. И, конечно, когда я ушла и открыла свою винотеку, некоторые из моих близких и друзей покрутили пальцем у виска. К счастью, было много друзей, которые поняли меня и поддержали мой выбор новой деятельности», – говорит Маиэ.

«Я всю жизнь профессионально занималась кейтерингом и ресторанами. Поэтому мне удалось познакомиться с миром вина немного раньше, чем среднестатистическому эстонцу», – добавляет она.

Страсть Маиэ вот уже 15 лет – игристые вина и шампанское. Но это пришло не сразу, чтобы распробовать их потребовалось лет десять. Вообще Маиэ в винном бизнесе с середины 1990-х годов.

«Меня очень, очень интересовал этот мир. Винная культура такая глубокая, разнообразная и интересная. В ней можно утонуть», – говорит она.

«Игристые вина, изготовленные шампанским методом, просто покорили мое сердце по многим причинам. Этот напиток очаровательный, гламурный, это всегда напиток счастливого человека, так сказать. Его происхождение, культура и все вокруг него потрясают», – говорит Маиэ.

Винный мир помог Маиэ найти работу менеджером поместья Палмсе, у которого также есть собственная винодельня. Когда она переехала в Раквере, ее пригласили управлять поместьем, поскольку она была знакома со средневековой кухней и в целом культурой того периода.

Задумав переезд в Раквере Маиэ представляла свою новую жизнь и работу почти такими же как в Таллинне. Однако все оказалось иначе. Когда она начала работать в поместье Палмсе, ее работодатель дал ей карт-бланш. «Он сказал, что я смогу сделать Палмсе настолько красивым, насколько смогу. Это был вызов, от которого трудно было отказаться», – вспоминает Маиэ.

До того, как взять на себя управление поместьем Палмсе, Маиэ не очень много о нем знала. Однако за несколько лет до того, как занять должность директора усадьбы, она организовывала там важное мероприятие. Свадьба Маиэ состоялась именно в этом поместье.

Лидер не должен оставаться на своем посту слишком долго

Мысли о смене места работы крутились в голове Маиэ давно, но, по ее словам, за это время возникли разные причины, по которым она не могла уйти с оплачиваемой работы.

«Я считаю, что работать руководителем одного учреждения более десяти лет преступно. Вы чувствуете, что сделали все, и когда у вас появляется новая идея, вы не думаете об этом. Вы говорите, что я попробую, но, вероятно, это не сработает. Энтузиазм пропадает, и ты уже просто улучшаешь то, что уже создал», – говорит Маиэ. Она убеждена, что крупным учреждениям время от времени необходимо менять руководителей, чтобы с новым человеком приходили новые идеи.

С экономической точки зрения, по мнению Маиэ, это было бы гораздо более прибыльным занятием, чем содержание винотеки в таком маленьком городке, как Раквере. «Это небольшой бизнес, и именно поэтому Mullistuudio – единственный винный магазин в Вирумаа», – добавляет она.

Маиэ Урбас была бы рада, если бы в Раквере была еще одна винотека. «Я бы не считала их конкурентами, чем больше будет подобных заведений, тем больше людей их будет посещать», – говорит она. «Например, за рубежом есть улицы, плотно заставленные ресторанами. И при этом они не глупы, потому что делают это и находятся рядом друг с другом. Если кто-то уйдет (на другую улицу – прим. ред.), то к нему не доберется ни один посетитель», – говорит Маиэ.