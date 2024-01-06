    Партнер сумоиста Баруто купил мельницу в Эстонии

    Кайдо Хёвельсон (на фото), он же знаменитый Баруто, рассчитывает сотрудничать с Тору Такахаши в восстановлении ветряной мельницы.Фото: Андрес Хаабу

    Кайдо Хёвельсон, известный в мире сумо как Баруто, привел в Эстонию японского бизнесмена. Тору Такахаши купил ветряную мельницу, которая когда-то была популярным местом вечеринок, чтобы дать ей вторую жизнь.

    По словам Хёвельсона, его деловой партнер из Японии любит старинные дома и, когда он приезжает в Эстонию, всегда останавливается где-нибудь в Старом городе. Во время своей последней поездки, в октябре, его внимание привлекла ветряная мельница, которая пустует вот уже десять лет.

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