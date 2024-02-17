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Лаури Леэт

18 февраля 2024 в 8:29









Госбюджет накапливает дефицит, правительство ждет весны

Министр финансов Март Вырклаев надеется, что средств на стимулирование экономики в госбюджете будет достаточно. Фото: Liis Treimann

Госбюджет на текущий год составлен на основе осеннего прогноза Минфина, предплагавшего рост экономики в 2024. К этим данным эксперты сегодня относятся скептически, но по словам министра финансов Марта Вырклаева, правительство не планирует корректировать бюджет до весны.

«Мы готовим госбюджет на основании прогноза Министерства финансов... у нас должен быть, так сказать, прочный фундамент, на котором можно строить бюджет», — сказал Вырклаев в интервью радио Äripäev. Министр подтвердил, что, по его мнению, бюджет составлен очень хорошо.

Бюджет подготовлен на основе осеннего прогноза Министерства финансов, которое предполагало рост экономики в этом году. Позднее прогнозы как Банка Эстонии, так и коммерческих банков предрекли небольшой спад экономики в 2024. Это, в свою очередь, усугубит дефицит бюджета из-за снижения налоговых поступлений. Однако правительство не планирует ничего предпринимать по крайней мере до весны.