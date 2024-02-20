    Известный производитель молочных продуктов прекращает деятельность

    Глава Pajumäe Talu Вильяр Вейденберг. Фото: Andras Kralla

    Хутор Паюмяэ (Pajumäe Talu), одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планирует 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекратит производство и переработку молока, пишет Rus.Postimees.

    По словам владельца фермы Вильяра Вейденберга, в 2018 году компания сделала большую инвестицию и открыла новую маслодельню, стоимость которой на тот момент составляла 1,2 миллиона.
    «С годами расходы неожиданно возросли, и все пошло не так, как мы планировали. Однако, поскольку в маслодельню были вложены крупные инвестиции, сделать необходимые инвестиции в новый коровник и оборудование уже невозможно. Однако машины старые, а хлев разваливается. Видно, что продолжать так долго невозможно. Вообще-то на самом хуторе сейчас дела идут хорошо, счета оплачены, работники получают зарплату. Но если посмотреть на цифры, то кажется разумным закончить сейчас, чтобы не пришлось раздавать всю землю и леса банкам, чтобы ферма физически осталась», – пояснил предприниматель.
    Вейденберг отметил, что свою роль сыграл и стресс.
    «Большая проблема при этом в том, что я здесь выполняю работу за трех человек, а зарплату получаю за одного. Я не могу нанять, например, отдельного маркетолога, доход не позволяет. Так что с учетом всего вроде бы и удается более-менее выйти в ноль, но стресс такой большой. Если его становится слишком много, то отпадает желание этим заниматься. Ты уже не смотришь на хлебное поле таким взглядом, что ах какая красота, а беспокоишься о том, выйдет ли комбайнер на работу, будет ли работать машина и т. д.».

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