Новости

dv.ee

5 марта 2024 в 8:41









Названа причина выхода из строя кабеля Estlink 2

Разрез морского кабеля Estlink 2, проходящего между Эстонией и Финляндией. Фото: Veiko Tokman, Andres Haabu

Выход из строя морского кабеля Estlink 2, обеспечивающего передачу электричества между Эстонией и Финляндией, произошел из-за внутреннего короткого замыкания, причиной которого могло стать сложное расположение кабеля, пишет rus.err.ee.

«Физически место повреждения расположено примерно в пяти-десяти метрах от линии моря в прибрежной зоне. В этом месте кабель находится на глубине около семи-восьми метров от поверхности. Это повреждение делает чрезвычайно сложным то, что оно находится на границе моря и суши», – пояснил член правления Elering Рейго Кебья.

В настоящее время инженеры работают над конструкцией, чтобы предотвратить возможность подобных сбоев в будущем, поэтому неисправность будет устранена только к концу августа.

«Дело в том, что нам приходится привлекать и специальную технику, и специалистов как на суше, так и на море. И еще надо учитывать тот факт, что это все-таки мелководная часть моря, куда обычные суда, используемые для ремонта таких кабелей, не могут подойти», – объяснил Кебья.