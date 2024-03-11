Новости

dv.ee

11 марта 2024 в 7:44









В январе больше всего сократился экспорт товаров в Финляндию

Ericsson Eesti – один из крупнейших экспортеров Эстонии. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в январе этого года уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11% и импорт — на 13%.

Товаров в текущих ценах было экспортировано почти на 1,4 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 122 миллиона евро, что на 60 миллионов меньше, чем годом ранее.