    Цены производителей промышленной продукции за год снизились

    Значительное влияние на индекс оказало снижение цен в деревообработке.Фото: Liis Treimann

    Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, по данным Департамента статистики, повысился в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года на 2,0% однако по сравнению с январем прошлого года снизился на 1,5%.

    Руководитель группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман отметила, что по сравнению с январем 2023 года на индекс более всего повлияло снижение цен в деревообработке, производстве изделий из древесины и металла, а также химической продукции. «Противоположное влияние оказал рост цен в производстве электронного оборудования», – добавила Шокман.

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