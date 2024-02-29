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dv.ee

29 февраля 2024 в 7:58









Цены производителей промышленной продукции за год снизились

Значительное влияние на индекс оказало снижение цен в деревообработке. Фото: Liis Treimann

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, по данным Департамента статистики, повысился в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года на 2,0% однако по сравнению с январем прошлого года снизился на 1,5%.

Руководитель группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман отметила, что по сравнению с январем 2023 года на индекс более всего повлияло снижение цен в деревообработке, производстве изделий из древесины и металла, а также химической продукции. «Противоположное влияние оказал рост цен в производстве электронного оборудования», – добавила Шокман.