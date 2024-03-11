    Вынесение решения по иску Enefit Power к Департаменту конкуренции отложено

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Таллиннский административный суд в понедельник планировал вынести решение по жалобе госкомпании Enefit Power на Департамент конкуренции, но в итоге дал ответчику дополнительное время на предоставление уточнений по иску.

    «Суд установил крайний срок для представления ответчиком уточняющих позиций – 14 марта, а датой вынесения нового решения назначил 22 марта», – сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь административного суда Аннели Вилу.
    Напомним, Enefit Power требует от Департамента конкуренции возмещения ущерба в связи с установленной ценой универсальной услуги по продаже электроэнергии и назначенной предприятию через суд платой за надзор.
    В сентябре 2022 года Департамент конкуренции временно установил цену на универсальную услугу электроснабжения на уровне 15,4 цента за киловатт-час, но компания Enefit Power посчитала, что это не покрывает ее производственные расходы, и хотела, чтобы цена составляла 18,18 цента.
    В марте прошлого года концерн Eesti Energia оценил убытки, понесенные Enefit Power в четвертом квартале 2022 года из-за универсальной услуги, в 128 миллионов евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Ляэнеметс – о введении новых налогов: дыру в бюджете нужно как-то латать
Согласятся ли крупные технологические компании играть по европейским правилам?
Портфель Билла Гейтса: три акции роста, которые предлагают дивиденды
Эпицентр
Президентская канцелярия пригласила участвовать в конкурсе противоречивую фирму
На президентский прием в честь Дня независимости были приглашены три фирмы, в том числе поставщик общественного питания, который, по мнению конкурентов, как две капли воды похож на Carmen Catering, не уплатившую долги Налоговому департаменту.
На президентский прием в честь Дня независимости были приглашены три фирмы, в том числе поставщик общественного питания, который, по мнению конкурентов, как две капли воды похож на Carmen Catering, не уплатившую долги Налоговому департаменту.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: Apple болтается как какое-то позорище, а женщины инвестируют лучше мужчин
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Apple болтается как какое-то позорище, а женщины инвестируют лучше мужчин
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Эмёке Согенбитс: на рынке труда царит неопределенность
В прошлом году мы провели набор сотрудников, что поможет справиться с давлением заработной платы в этом году, пишет Эмёке Согенбитс, глава производителя медицинских товаров Raumedic Estonia.
В прошлом году мы провели набор сотрудников, что поможет справиться с давлением заработной платы в этом году, пишет Эмёке Согенбитс, глава производителя медицинских товаров Raumedic Estonia.
Все мнения
Интервью
Один из богатейших людей Эстонии инвестирует в искусственный интеллект... чтобы остановить его
«Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.
«Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект