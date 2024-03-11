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dv.ee

11 марта 2024 в 15:04









Вынесение решения по иску Enefit Power к Департаменту конкуренции отложено

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Таллиннский административный суд в понедельник планировал вынести решение по жалобе госкомпании Enefit Power на Департамент конкуренции, но в итоге дал ответчику дополнительное время на предоставление уточнений по иску.

«Суд установил крайний срок для представления ответчиком уточняющих позиций – 14 марта, а датой вынесения нового решения назначил 22 марта», – сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь административного суда Аннели Вилу.

Напомним, Enefit Power требует от Департамента конкуренции возмещения ущерба в связи с установленной ценой универсальной услуги по продаже электроэнергии и назначенной предприятию через суд платой за надзор.

В сентябре 2022 года Департамент конкуренции временно установил цену на универсальную услугу электроснабжения на уровне 15,4 цента за киловатт-час, но компания Enefit Power посчитала, что это не покрывает ее производственные расходы, и хотела, чтобы цена составляла 18,18 цента.

В марте прошлого года концерн Eesti Energia оценил убытки, понесенные Enefit Power в четвертом квартале 2022 года из-за универсальной услуги, в 128 миллионов евро.