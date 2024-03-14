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14 марта 2024 в 10:52









Парламент ЕС продлил свободную торговлю с Киевом и Кишиневом

По данным Брюсселя, общий объем импорта Евросоюза из Украины составил 24,3 млрд евро с октября 2022 по октябрь 2023 года. Фото: Roman Malanchuk

Депутаты Европарламента одобрили продление режима беспошлинной торговли с Украиной и Молдовой до 5 июня 2025 года, пишет DW.

Европарламент продлил еще на год режим беспошлинной торговли с Украиной и Молдовой. За приостановку импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС проголосовали в среду, 13 марта, 347 депутатов, 117 были против и 99 воздержались. Согласно этому решению, льготный режим торговли продлится до 5 июня 2025 года.

В законе есть и новые условия: он дает Еврокомиссии полномочия принимать экстренные меры в случае значительных сбоев на рынке ЕС из-за украинского импорта, включая чрезвычайное ограничение для «особо чувствительной» сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара. Если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, пошлины будут вновь введены, отмечается в постановлении.

Евродепутаты также подчеркнули, что меры по либерализации торговли зависят от уважения в Украине демократических принципов, прав человека, верховенства закона и от постоянных усилий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Отдельным голосованием Европарламент поддержал приостановку еще на один год действия всех таможенных и импортных пошлин, применяемых к продукции из Молдовы.

Следующим шагом станет утверждение постановления в Совете ЕС, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Свободная торговля Украины с ЕС и протесты фермеров

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, обеспечивает украинским компаниям преференциальный доступ на рынок Евросоюза с 2016 года. После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел в действие автономные торговые меры, которые с июня 2022 года обеспечивают беспошлинный доступ всех украинских товаров на европейский рынок.

С тех пор в соседних с Украиной странах прошло несколько волн фермерских протестов против доступа украинской сельскохозяйственной продукции на местные рынки, а Еврокомиссия ввела временные экстренные меры по ограничению ввоза и выплатила странам компенсации. 31 января 2024 года Еврокомиссия предложила продлить беспошлинный режим с Украиной и Молдовой еще на год на фоне того, что Россия целенаправленно атакует украинскую пищевую промышленность, а также речную и морскую транспортную инфраструктуру.

По данным Брюсселя, общий объем импорта Евросоюза из Украины составил 24,3 млрд евро с октября 2022 по октябрь 2023 года. В 2021-м годовой показатель достигал 24 млрд евро.