    ЕС подверг выборы в России критике, но не заявил об отказе признавать их результаты

    Владимир Путин. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

    Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России и подверг критике голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений». Соответствующее заявление опубликовал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

    При этом из его заявления не следует, что ЕС не признает результаты выборов в России, пишет «Медуза».
    «Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации», – говорится в заявлении.
    Боррель также обратил внимание на систематическое усиление репрессий в России, и, в частности, на гибель оппозиционера Алексея Навального в колонии.
    Также в заявлении подчеркивается, что Евросоюз не признает проведение голосования в аннексированных украинских регионах. «Так называемые “выборы” на этих территориях представляют собой еще одно явное нарушение Россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнул Боррель.
    Представители российской оппозиции перед выборами призывали Евросоюз официально отказаться признавать их результаты. В частности, с таким заявлением выступала Юлия Навальная. Также о том, что результаты выборов не должны быть признаны, говорили некоторые политики и в самой Европе.
    Например, Берлин не считает выборы законными. Канцлер Германии Олаф Шольц не будет поздравлять Владимира Путина с победой на них. Такое заявление сделала в понедельник, 18 марта, заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.
    «Канцлер ФРГ не поздравлял (Владимира Путина – ред.), и, как вы знаете, мы не считаем эти так называемые "выборы" в России, прошедшие на выходных, ни свободными, ни честными. Исход был однозначно известен заранее, – указала Хоффман на правительственной пресс-конференции. – По нашей оценке, эти выборы не были демократическими: настоящие оппоненты были не допущены, (в России – ред.) царила атмосфера запугивания, были задержания, в России нет свободы мнений. Россия сегодня, как уже заявил канцлер, – это диктатура, и авторитарно управляется Владимиром Путиным».

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