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dv.ee

18 марта 2024 в 8:44









В России объявили о «рекордной явке» на выборах президента РФ – 77,44%

Владимир Путин. Фото: Frederic Legrand - COMEO

Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной в истории современной России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, на участки пришли более 87,1 миллиона россиян, то есть 77,44% избирателей.

Памфилова заявила, что рекордную явку обеспечили трехдневное голосование, система «Мобильный избиратель» и информирование избирателей, передает «Медуза».

ЦИК России после завершения трехдневного голосования больше 12 часов не сообщал об итоговой явке избирателей на выборах.

Ранее самую высокую явку на выборах президента зафиксировали в 1991 году, когда выбирали президента РСФСР – 74,66%. О предыдущей рекордной явке в XXI веке ЦИК сообщил в 2008 году, тогда она составила 69,81%.

Центризбирком России планирует объявить окончательные результаты выборов президента РФ на заседании 21 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий Владимир Путин получил больше 87% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов.