Госсуд поставил крест на крупной инвестиции

Сотни компаний будут признаны поставщиками жизненно важных услуг. Новые требования, однако, могут быть им не под силу

Эстония должна пополнить список компаний, предоставляющих жизненно важные услуги. В список добавится более 300 фирм, однако представители бизнесов считают, что от них ждут слишком многого, пишет Ärileht.