    Таллиннский аэропорт вводит новую систему безопасности: вероятны длинные очереди

    Начиная с апреля технику и жидкости больше не нужно будет доставать из багажа для осмотра.Фото: Liis Treimann

    В Таллиннском аэропорту введены в эксплуатацию два новых устройства контроля безопасности, которые значительно упростят процесс прохождения предполетного досмотра. Новые устройства работают параллельно со старой техникой, пишет Ärileht.

    До апреля 2024 года в Таллиннском аэропорту действует правило, согласно которому жидкости должны были находиться в прозрачном закрывающемся пластиковом пакетике и не превышать объем 100 мл каждая или 1 литр в общей сложности.
    «11 марта прекратят работу оставшиеся три старые устройства. Они будут заменены. Это означает, что начиная с 11 марта до начала апреля ручная кладь и личные вещи пассажиров в Таллиннском аэропорту будут проверяться с помощью двух новых устройств безопасности, а это, в свою очередь, может означать увеличение очередей в часы пик», – предупредила специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Энели Рохтла.
    Она подчеркнула, что в последующие недели особенно важно, чтобы пассажиры прибывали в аэропорт за 2 часа до начала рейса.
    В то же время до начала апреля пассажирам все так же придется вытаскивать из сумок жидкости и технику. Когда работать начнут все пять новых устройств, это правило будет упразднено.
    Новые устройства аналогичны аппаратам компьютерной томографии, используемым в больницах. По сути, сотрудники службы безопасности могут видеть содержимое сумки и чемоданов в виде трехмерного изображения на экране.
    Оборудование было заказано у Rapiscan Systems. Общая стоимость составляет 2,8 миллиона евро (плюс НСО).

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