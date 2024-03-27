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dv.ee

27 марта 2024 в 7:33









Эстонцы все чаще отдыхают за рубежом: самые популярные страны – Финляндия и Латвия

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В 2023 году число зарубежных поездок и поездок по стране выросло по сравнению с предыдущим годом соответственно на 40% и 20%. Наиболее предпочитаемыми направлениями являются Финляндия, Латвия, Италия и Турция.

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, жители Эстонии больше всего предпочитают поездки с целью отдыха. «В прошлом году с целью отдыха было совершено около 1,7 миллиона поездок по стране и 980 000 зарубежных поездок. Из 3,2 миллиона поездок по стране с ночевкой около 30% (980 000) были совершены с целью посещения родственников или знакомых», – объяснила аналитик и добавила, что в 2023 году по Эстонии было совершено в общем 360 000 рабочих поездок с ночевкой. Из 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой около 13% (193 300) были поездками к знакомым, 19% (286 100) были связаны с работой.