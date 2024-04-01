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Ану Йыги

1 апреля 2024 в 13:12









Мебельный магазин Aatrium еще глубже ушел в минус

Фото иллюстративное Фото: Меели Кюттим

Компания Aatrium Sisustuskaubamaja, крупнейшим пакетом акций которой владеет Велло Кунман, в прошлом году еще больше ушла в минус, ее обороты также упали.

Оборот компании Aatrium Sisustuskaubamaja, торгующей мебелью и освещением, в прошлом году сократился более чем на миллион евро, с 8 миллионов евро до 6,6 миллиона евро. Коммерческий убыток компании в прошлом году достиг 0,6 миллиона евро, за год он увеличился на 0,1 млн евро.