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dv.ee

3 апреля 2024 в 10:43









Покупатель бизнеса Operail оценил активы в два раза дороже, чем заплатил за них

Фото: Лийз Трейманн

В начале прошлого года Эстония продала финские активы Operail. Покупатель переоценил эти активы и пришел к выводу, что они стоят в два раза больше, чем за них было заплачено, пишет Eesti Ekspress. Покупатель записал 12 миллионов евро себе в прибыль.

14 февраля 2023 года финская Nurminen Logistics купила 80% компании Operail Finland за 9,2 миллиона евро. Большую часть активов Operail Finland составили локомотивы.

В декабре 2023 года Nurminen подала полугодовой отчет, в котором указала, что переоценила купленные активы. Теперь Nurminen считает, что активы Operail Finland стоят 21,5 миллиона евро. Это означает, что 12,3 миллиона евро компания записала себе как прибыль от данной сделки по слиянию и поглощению.

«Nurminen Logistics удалось купить Operail Finland по цене ниже справедливой, потому что продавец решил избавиться от бизнеса в Финляндии», – пишет Nurminen Logistics в своем отчете.

Издание Eesti Ekspress утверждает, что правительство провело приватизацию Operail Finland в атмосфере строгой секретности, без привлечения общественности, пригласив лишь в качестве консультанта компанию Superia, занимающуюся финансовым консалтингом.

С этим не согласен Рауль Тоомсалу, возглавлявший Operail ранее и ушедший в отставку в декабре 2023 года.

«Сотни компаний были приглашены участвовать в конкурсе, – говорит он. – Насколько я знаю, не было ни одной жалобы, что какое-то предприятие хотело поучаствовать в конкурсе, но не смогло».

«Это точно не коррупционная сделка, – вторит ему нынешний руководитель Operail Мерле Курвитс. – Ошибок в процессе продажи выявлено не было, и собственник не предъявлял претензий руководству».

Курвитс объясняет переоценку активов тем, что когда они были в руках эстонского государства, компания не имела права вести бизнес с Россией. Теперь, когда активы находятся в частных руках, такого ограничения нет – поэтому и цена стала выше, считает Курвитс.

По ее словам, государство давно хотело продать финский бизнес, и интерес покупателей был высок. Однако война, которую Россия развязала в Украине, создала большую неопределенность для инвесторов как с точки зрения потенциальной агрессии, так и с точки зрения санкций, отмечает она.

Все дело в том, что Operail Finland активно сотрудничала с Россией: с 2020 года компания начала возить уголь из России в Финляндию, а в конце 2022 года начала возить никель. После того, как об этом стало известно общественности, тогдашний министр экономики Рийна Сиккут приказала прекратить эту деятельность, что, как утверждают в Operail, ускорило процесс продажи.

«Мы не хотели отдавать активы Operail за бесценок, но война России против Украины значительно снизила наш спектр возможностей», – говорит Сиккут.