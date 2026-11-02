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Минюст: Koos не нужен банковский счет для участия в выборах

В Министерстве юстиции разъяснили, что политическая партия не обязана по закону иметь банковский счет, и в отсутствие такого счета может попытаться уплатить залог за участие в выборах, используя, например, наличные.
Минюст: Koos не нужен банковский счет для участия в выборах
  • Foto: Scanpix
Партия Koos уже некоторое время пытается добиться ясности в вопросе о том, как она может принять участие в грядущих выборах, если для этого требуется внесение залога, который, по оценке партии, может быть уплачен только с расчетного счета, а все банковские учреждения в Эстонии отказываются открывать Koos расчетный счет.
Но, наконец, получен ответ от Минюста, пишет ERR. По поводу отказа банков открывать партии счет Минюст сослался на рекомендацию избирательной комиссии обратиться в суд.
Сначала Koos обратилась с таким запросом в Республиканскую избирательную комиссию, которая ответила, что закон о выборах в Рийгикогу не предусматривает специального порядка уплаты залога в ситуации, когда у партии отсутствует банковский счет, и тоже предложила Koos при несогласии с отказом банков обратиться в суд.
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