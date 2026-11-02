На Хельсинкскую биржу вышла новая компания. Эксперты ждут от нее высоких результатов
Производитель фанеры Wisa Group, выделившийся из финского лесопромышленного концерна UPM-Kymmene, сегодня дебютировал на Хельсинкской бирже. По оценке OP Pohjola, потенциал роста акций составляет до 26%.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.