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На Хельсинкскую биржу вышла новая компания. Эксперты ждут от нее высоких результатов

Производитель фанеры Wisa Group, выделившийся из финского лесопромышленного концерна UPM-Kymmene, сегодня дебютировал на Хельсинкской бирже. По оценке OP Pohjola, потенциал роста акций составляет до 26%.
Рыночная капитализация компании, недавно вышедшей на Хельсинкскую биржу, превышает 300 млн евро.
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