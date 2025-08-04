Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,3%295,91
  • OMX Riga−0,1%909,61
  • OMX Tallinn−0,09%2 039,63
  • OMX Vilnius−0,09%1 201,75
  • S&P 500−1,6%6 238,01
  • DOW 30−1,23%43 588,58
  • Nasdaq −2,24%20 650,13
  • FTSE 1000,18%9 084,95
  • Nikkei 225−1,25%40 290,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,47
  • OMX Baltic0,3%295,91
  • OMX Riga−0,1%909,61
  • OMX Tallinn−0,09%2 039,63
  • OMX Vilnius−0,09%1 201,75
  • S&P 500−1,6%6 238,01
  • DOW 30−1,23%43 588,58
  • Nasdaq −2,24%20 650,13
  • FTSE 1000,18%9 084,95
  • Nikkei 225−1,25%40 290,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,47
  • 04.08.25, 08:44

LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом

В последние годы LHV больше других эстонских банков был в центре пристального внимания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. Теперь банк угрожает бюро огромным штрафом.
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
  • Foto: Andras Kralla
За последние пять лет Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) направило через скандально известный исполнительный регистр наибольшее количество запросов именно банку LHV, подтвердила пресс-секретарь учреждения Индра Суви. Теперь LHV предупреждает, что может потребовать штраф за 2500 запросов.
То, что контролирующие органы считают LHV эстонским банком с самым высоким риском (за исключением закрывшегося Äripank), подтверждается как штрафами, наложенными на банк, так и оценками рисков, сделанными учреждениями, а также ежегодными отчетами.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
LHV Pank потребовал от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) уплатить договорной штраф в размере 247,5 миллиона евро – причиной стал незаконный доступ RAB к счетам клиентов банка.
Новости
  • 30.07.25, 12:20
Глава RAB: у нас есть право запрашивать информацию о банковских счетах
«Мы не просматривали счета просто по наитию. Мы делали это для расследования отмывания денег», – заявил руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер.
Эпицентр
  • 01.08.25, 06:00
Глава TBB: в Нарве у нас было много лояльных клиентов, которые не хотели забирать свои средства
Ликвидация банка TBB продолжается уже несколько месяцев. На данный момент значительная часть его активов нашла новых собственников, а с токсичными иностранными клиентами удалось разобраться еще до ее начала, утверждают ликвидатор банка и его руководитель.
Эпицентр
  • 30.06.25, 09:04
Автобизнес JMV на деньги Coop Pank: проблемные автопродавцы очаровали банк
Coop Pank годами финансировал фирму JMV, создавшую чешскую автомобильную схему, хотя признаки надвигающегося краха были видны уже тогда, когда продавцы машин впервые переступили порог банка.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 31.07.25, 17:46
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен получил разрешение увеличить долю в банке Indexo
2
Новости
  • 02.08.25, 15:00
В Йыгевамаа открылся завод стоимостью 11 млн евро
3
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
4
Новости
  • 03.08.25, 10:37
Производитель мебели восстает из пепла: оборот Standard вырос более чем в два раза
5
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
6
Новости
  • 03.08.25, 12:48
Esvika инвестировала 1,3 млн евро в Ида-Вирумаа

Последние новости

Новости
  • 04.08.25, 10:40
Руководитель Rimi премьер-министру: наши магазины за последние пять лет не изменились
Биржа
  • 04.08.25, 10:26
Ekspress Grupp заработает два миллиона прибыли на продаже латвийской финансовой платформы
Долю выкупает компания Ханса Х. Луйка
Биржа
  • 04.08.25, 10:20
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Оживленная неделя в сфере недвижимости и результаты из США
Новости
  • 04.08.25, 08:44
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
«Мы не заинтересованы в том, чтобы идти в суд»
Эпицентр
  • 04.08.25, 06:00
Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность?
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Инвестор Тоомас
  • 03.08.25, 13:55
Инвестор Тоомас: Meta удивила – вымирающий динозавр превратился в тигра искусственного интеллекта
Новости
  • 03.08.25, 12:48
Esvika инвестировала 1,3 млн евро в Ида-Вирумаа

Сейчас в фокусе

Торговец Мартен Сальве знает поименно многих своих клиентов и не забывает о них даже по случаю значительных дат в их жизни.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
Руководитель мебельной компании Standard Йонатан Карьюс.
Новости
  • 03.08.25, 10:37
Производитель мебели восстает из пепла: оборот Standard вырос более чем в два раза
Среди уездов по числу сделок с участием иностранцев лидирует Харьюмаа, где была заключена 521 сделка.
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Руководитель Pro Grupp Invest Леонид Дулуб.
Новости
  • 02.08.25, 15:00
В Йыгевамаа открылся завод стоимостью 11 млн евро
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
Руководитель Meta Platforms Марк Цукерберг, чтобы конкурировать с OpenAI и Google, сделал искусственный интеллект главным приоритетом компании. Ради привлечения талантов он не считает зазорным обращаться к потенциальным сотрудникам лично.
Инвестор Тоомас
  • 03.08.25, 13:55
Инвестор Тоомас: Meta удивила – вымирающий динозавр превратился в тигра искусственного интеллекта
Количество краж в магазинах растет. Selver: алкоголь – вечный хит, шоколад догоняет
Новости
  • 02.08.25, 13:30
Количество краж в магазинах растет. Selver: алкоголь – вечный хит, шоколад догоняет
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025