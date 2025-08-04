Назад 04.08.25, 08:44 LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом В последние годы LHV больше других эстонских банков был в центре пристального внимания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. Теперь банк угрожает бюро огромным штрафом.

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За последние пять лет Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) направило через скандально известный исполнительный регистр наибольшее количество запросов именно банку LHV, подтвердила пресс-секретарь учреждения Индра Суви. Теперь LHV предупреждает, что может потребовать штраф за 2500 запросов.

То, что контролирующие органы считают LHV эстонским банком с самым высоким риском (за исключением закрывшегося Äripank), подтверждается как штрафами, наложенными на банк, так и оценками рисков, сделанными учреждениями, а также ежегодными отчетами.