Назад 04.08.25, 06:00 Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность? Уволенный с завода пельменей работник, получивший инвалидность при выполнении обязанностей, добился в суде компенсации в 7500 евро, но вот уже несколько месяцев не может стрясти с компании «ни цента», поскольку работодатель находится в стадии банкротства. Представители компании обвиняют друг друга, и в целом непонятно, кто теперь отвечает по долгам производителя знаменитых пельменей.

Вокруг пельменей Uvic множатся банкротные дела и корпоративные конфликты.

Foto: Scanpix

«Люди должны знать, как действуют недобросовестные работодатели и как легко они могут уйти от ответственности даже после решения суда», – считает Аллан Пильников. Работая на компанию OÜ Eesti Pelmeenitööstus , он сломал ногу, а затем был уволен – как оказалось, с нарушениями. В мае Харьюский уездный суд обязал Eesti Pelmeenitööstus выплатить Пильникову 7512 евро компенсации, но денег он так и не получил.

С переломом и без денег

«В марте 2023 года, находясь на рабочем месте, я получил тяжелую травму – перелом ноги, после чего был экстренно госпитализирован и прооперирован, – рассказывает Пильников. – После всех медицинских процедур из-за последствий травмы мне была присвоена инвалидность».

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Трагедии удалось бы избежать, считает рабочий, если бы на предприятии Eesti Pelmeenitööstus соблюдались нормы трудового законодательства. «Причиной стала грубая халатность работодателя: техника использовалась в неисправном состоянии, полы были разбитые, неровные, проходы были заставлены товаром, что противоречит технике безопасности. В этих условиях мне на ногу наехал погрузчик – избежать наезда было невозможно», – описывает Пильников. Сам он тоже был на вилочном погрузчике и вовремя не заметил коллегу: обзор сужал капюшон, который пришлось надеть из-за холода, разъехаться в условиях тесного цеха, заставленного оборудованием и коробками с продукцией, водители уже не смогли. Несмотря на инвалидность, Пильников вернулся к работе. Но тут, откуда не ждали, пришла новая беда – конфликт в руководстве. «Ситуация в самой фирме была катастрофической. Учредители не могли поделить бизнес, происходили внутренние конфликты, вызовы полиции, сотрудники охраны выгоняли друг друга, – описывает Пильников. – Я как обычный работник просто выполнял свою работу, собирая товар согласно договору, и даже тогда мне начали говорить, что я должен комплектовать только "нашу" сторону фирмы, не трогая "их". Я оказался заложником их разборок». Пильников отказался подчиняться старым топ-менеджерам после прихода новых. Затем, когда руководство в очередной раз сменилось, во главе компании встали те, чьи указания Пильников до этого отказывался выполнять. Этот конфликт, по его словам, и стоил ему работы – новые старые руководители не захотели иметь дело с человеком, который им открыто не подчинился. Ситуация в компании была катастрофической. Учредители не могли поделить бизнес, вызывали полицию, сотрудники охраны выгоняли друг друга. Аллан Пильников бывший сотрудник Eesti Pelmeenitööstus Члены правления подтверждают, что конфликт не только был, но и продолжается. «В компании в определенный момент действительно возник кризис управления, вызванный одним из совладельцев – Светланой Калев, – заявил ДВ член правления Eesti Pelmeenitööstus Артем Резников. – Она в одностороннем порядке заблокировала доступ к интернет-банку, налоговой системе и внутренней коммуникации компании, чем полностью парализовала финансовое управление. Документально зафиксированы случаи, когда она изменяла номера расчетных счетов получателей зарплаты в уже утвержденных платежных поручениях, в результате чего деньги поступали на счета, подконтрольные ей, откуда они использовались Светланой и Марко Калев в личных целях. В таких условиях до сотрудников действительно могли доходить противоречивые распоряжения. Светлана Калев заявила ДВ, что, напротив, это ее действия были заблокированы, несмотря на то, что юридически она единственная владелица предприятия. «К сожалению, с октября 2024 года у меня не было доступа к производству, активам и выручке от продаж Pelmeenitööstus, поскольку арендаторы (Bolton), которые организовывали производство на ежедневной основе в сотрудничестве с охранной компанией (и полицией), не позволяли мне получить к ним доступ и с тех пор распоряжались моим имуществом по своему усмотрению», – объяснила она ДВ. По словам Светланы Калев, она была лишь сторонним наблюдателем в роли законного владельца, поэтому после октября 2024 года ответственность за принятые бизнес-решения несут исключительно те, кто их принял. При этом она кивает на Артема Резникова, поскольку, уведомления об увольнении якобы были разосланы им в то время, когда только она могла принимать эти решения. Утверждения, что деньги сотрудников были переведены на ее личные счета, по ее словам, не соответствуют действительности. Несмотря на то, что владелицей Eesti Pelmeenitööstus OÜ значится Светлана Калев, осенью 2023 года в роли управляющего пельменной фабрики в шоу «Kuuuurija» появился Марко Калев, обратило внимание издание Ehitusleht. Оно напомнило , что «в 2016 году Марко Калев был приговорен к условному заключению за участие в налоговом мошенничестве». «Мужчина также был оштрафован на сумму более миллиона евро, – пишет Ehitusleht. – После публикации предыдущей статьи Марко Калев связался с Ehitusleht и отправил выписку из судимости, в которой говорилось, что в настоящее время у него нет судимостей – они относятся к 2017 году. Его интересовало, откуда взялась информация о том, что он муж Светланы Калев, но он не стал опровергать это утверждение». Что касается Пильникова, уволили его по сокращению. «Трудовой договор с ним был расторгнут в рамках управленческого решения, принятого с учетом общей ситуации в компании. Сокращение предусмотрено законом и зачастую является для сотрудника более мягким способом завершения трудовых отношений по сравнению с другими юридическими основаниями. Оно не оставляет негативной записи о работнике и дает право на получение компенсации и пособия по безработице», – поясняет Резников. Горячие новости 31.07.25, 17:46 Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен получил разрешение увеличить долю в банке Indexo 01.08.25, 09:03 Семья Веэбер начнет застраивать лакомый пустырь в центре Тарту 29.07.25, 17:13 Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры? KM 30.05.25, 14:33 Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

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Работник считал иначе. Он обратился в суд и выиграл дело. Суд постановил, что трудовой договор был расторгнут незаконно и Eesti Pelmeenitööstus должна заплатить Пильникову 7512 евро брутто – в размере средней заработной платы работника за четыре месяца, а также проценты по погашенной сумме основного долга по установленной законом ставке.

«Работодатель тянул с выплатами, давал пустые обещания, а затем подал на банкротство, чтобы уйти от ответственности», – заявляет Пильников. При этом еще в апреле суд наложил ограничения на деятельность компании. В июле в Eesti Pelmeenitööstus был назначен банкротный управляющий Индрек Лепсоо. Он сообщил ДВ, что не знает, получал ли Аллан Пильников какие-либо выплаты. «Вероятно, нет. Он уже несколько раз связывался со мной, и в электронном письме от 17 июля я разъяснил ему, что он может обратиться в Кассу по безработице для удовлетворения своего требования только после того, как суд признает OÜ Eesti Pelmeenitööstus банкротом (банкротное постановление) или прекратит банкротное производство без объявления банкротства (банкротное производство). Это также обязывает его подать заявление. На сегодняшний день у меня нет информации о том, что кто-либо может оспорить его невыплаченную заработную плату», – сказал Лепсоо.

Аллан Пильников удивляется: как может быть банкротом фирма, если она продолжает производить и продавать продукцию – по его словам, на производстве делали пельмени Uvic . У самого Пильникова, пока он ждет этих денег, образовались долги, и в отношении него начаты исполнительные производства.

Пельмени слиплись в сложный ком

В том, кто именно производит пельмени Uvic, разобраться непросто. Если верить Пильникову, это Eesti Pelmeenitööstus. В отчетах этой компании говорится, что она занимается «производством и оптовой продажей продуктов из мяса и птицы». На сайте Uvic дана ссылка на компанию Bolton OÜ , которая принадлежит Вениамину Мусарову, сыну запускавшего в свое время это производство Александра Мусарова. Однако в политике конфиденциальности в качестве обработчика данных на сайте упомянута Eesti Pelmeenitööstus.

Скриншот сайта Uvic.ee

В документах Россельхознадзора (их еще в довоенное время компания получила для ввоза своей продукции в Россию) именно Eesti Pelmeenitööstus названа преемницей AS Uvic. Эта компания просуществовала более 30 лет с 1993 до 2024 года, но деятельность остановила раньше, когда у нее начались проблемы с долгами из-за финансовых трудностей руководителя Александра Мусарова. Инвесторы до сих пор не могут получить с банкрота деньги. И это суммы, несопоставимые с той, которую пытается получить Пильников, – крупные инвесторы потеряли сотни тысяч . Например, известный гинеколог Андрей Сырица и его сын потеряли 250 000 евро.

В 2017 году Александр Мусаров был объявлен банкротом – его личный долг составлял 8,6 млн евро. Хуже того, он был поручителем по долгам компании, которая весной 2017 года, прямо перед очередной выплатой процентов по облигациям, подала заявление о санации. Причиной стал провал проектов Мусарова в России, куда он собирался поставлять пельмени и мясные полуфабрикаты и где планировалось запустить картофельный завод близ Новгорода.

Тогда внезапно для инвесторов Uvic выяснилось, что российские проекты финансировались в том числе за счет облигаций, и фирма Uvic полностью лишилась оборотных средств. Самым крупным кредитором лично Мусарова был российский банк «Санкт-Петербург», которому предприниматель тогда задолжал 4,4 млн евро. Инвесторы Uvic требовали от него 1,5 млн евро, еще миллион предприниматель задолжал компании Leonidex, принадлежащей Леониду Центеру. «Мусаров больше не пельменный король, а обанкротившийся пельменный король», – сказала Äripäev его личный банкротный управляющий Ли Мюйрсоо.

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Компании Александра Мусарова также активно банкротились в России с 2022 года. Среди них ООО «Элита», которое должно было выращивать картофель (в этой компании Мусаров был руководителем, и с него хотели 83 млн рублей), и ООО «Бристоль», занимавшаяся разведением коров и производством молока (еще 20 млн рублей). Обанкротился и сам Мусаров лично, ему пришлось продать квартиру на Проспекте Мира в Москве (судя по сумме сделки, вырученных денег не хватило, чтобы покрыть все долги). Компании Вениамина Мусарова в России не банкротятся, но и деятельности не ведут.

Взыскать с компании было нечего. В 2019 году член правления Uvic, жена Мусарова Валентина при разделе их совместного имущества получила квартиру в Ласнамяэ и недвижимость в Виймси. Обе они отошли фирме Мусаровой Camarone . В следующем году недвижимость была передана другой компании, которую имеет право представлять Мусарова, – Castellabate . Инвесторы также обвиняли Мусарова в выводе имущества в предприятие сына – Ecotrade , тогда частично принадлежавшее Вениамину Мусарову (5%) и до этого занимавшееся поставкой товара по Эстонии и соседним странам.

«Предприятие, изначально указавшее в качестве вида деятельности мойку автомобилей, в годовом отчете за 2017 год показало весьма успешную деятельность: приобретались права на торговые марки, расширялась деятельность. А это означает, что торговая марка Uvic, права и соответствующие денежные потоки переведены в Ecotrade. Чтобы востребовать оттуда хоть что-нибудь, кредиторам придется доказать, что на самом деле произошла смена владельца», – отмечала компания Redgate Capital. Ли Мюйрсоо подозревала, что производство и работники Uvic тоже отошли фирме сына Мусарова.

Есть и еще одна компания – UVIC Estonia OÜ – которая до сих пор существует и принадлежит (через Laferon ) фирме Sixson Corp., зарегистрированной в США. Имя ее владельца всплыло во время судебных разбирательств, им оказался россиянин Юрий Петрунин. Но она никогда не декларировала никакой деятельности, и сотрудников в ней не числится.

Сам основатель компании Александр Мусаров в интервью ДВ говорил тогда, что торговая марка пельменей «никогда не была зарегистрирована на Uvic» и она перемещалась по различным его предприятиям с целью диверсификации. «Риски надо раскладывать по разным корзинам. У нас всегда было так, что одно предприятие производит, второе – продает, а третьему принадлежит бренд», – объяснял Мусаров-старший в 2019 году. Тогда, по его словам, бренд принадлежал Ecotrade.

В настоящее время товарный знак Uvic принадлежит компании Bolton OÜ, заявляет Вениамин Мусаров. «Ранее между Eesti Pelmeenitööstus (EPT) и Bolton было тесное сотрудничество. Bolton оказывал поддержку в управлении заводом и развитии продукции. Однако из-за внутренних разногласий в EPT, присвоения, растраты и других действий со стороны Светланы Калев компания Bolton была вынуждена прекратить сотрудничество. Мы поставляем продукцию компании Ecotrade. Компания UVIC Estonia не имеет с нами ни юридической, ни фактической связи», – уточнил ДВ Мусаров-младший. «В настоящее время ведутся судебные разбирательства, которые, надеюсь, позволят восстановить порядок», – отвечает на это Светлана Калев.

Упаковки пельменей Uvic ситуацию тоже не прояснили.

4 fotot Упаковки пельменей Uvic ситуацию тоже не прояснили.

«Что касается связи между компаниями Eesti Pelmeenitööstus, Bolton, Ecotrade и UVIC Estonia, – эти предприятия исторически связаны с продукцией, выпускавшейся под брендом Uvic, однако имеют различную структуру собственности и выполняют разные роли в цепочке производства и дистрибуции», – добавляет член правления Eesti Pelmeenitööstus Артем Резников.

При этом завод по производству принадлежит совсем другой компании – Estateguru, которая в 2024 году привлекла финансирование под залог этой недвижимости.

В отношении Eesti Pelmeenitööstus, которая не расплатилась с рабочим, весной был подан еще один иск – компания сначала заказала оценку здания у Domus Kinnisvara Vahendus OÜ, а потом, когда работы уже были произведены, решила ее не делать. «В телефонном разговоре (...) заявили, что отменяют заказ, поскольку профессиональный оценщик установил заниженную цену объекта», – говорится в судебных документах.

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В этом случае, по договору, нужно было заплатить половину стоимости оценки, но производитель пельменей этого не сделал. Оценщик обратился в суд и тоже выиграл дело: 11 апреля суд постановил , что Eesti Pelmeenitööstus должна заплатить Domus Kinnisvara 1740 евро и пени в размере 314,19 евро. Исполнил ли производитель пельменей это решение – неизвестно. «Спасибо за обращение, но сейчас мы не хотели бы это комментировать», – ответил ДВ член правления Domus Kinnisvara, руководитель отдела оценки Тоомас Вакс.

Кто сейчас владеет Eesti Pelmeenitööstus По данным Коммерческого регистра, компания принадлежит Reinu Deli (75%) и Lamira OÜ (25%), собственницей которых является Светлана Калев. В регистре также есть отметка, что конечным бенефициаром компании является учредитель Novira Capital Арле Мельдер, однако его представитель уверяет ДВ, что это давно не так. «Данные о бенефициарном владельце OÜ Eesti Pelmeenitööstus в Коммерческом регистре неверны. Данные о бенефициарном владельце в регистре могут быть изменены правлением компании. Несмотря на неоднократные обещания исправить ситуацию, этого до сих пор не было сделано. Мы сами подадим уведомление о неверных данных в Коммерческий регистр. Еще раз подчеркиваю, что Арле Мельдер не является бенефициарным владельцем OÜ Eesti Pelmeenitööstus и не имеет никакого отношения к этой компании с февраля 2021 года. Вы можете убедиться в этом сами, изучив более подробно, кем являются владельцы акционеров Reinu Deli Osaühing и Lamira OÜ», – говорит юрист Novira Capital Реэт Ляэне.

В очередь!

Судя по всему, полагающиеся ему деньги Аллан Пильников увидит нескоро. Причина не только в тяжелом финансовом положении компании, но и в серьезном расколе руководства. «Что касается невыплаты компенсации в размере 7500 евро, присужденной по решению суда Аллану Пильникову, Eesti Pelmeenitööstus OÜ оказалась в затруднительном финансовом положении из-за причиненного членом правления Светланой Калев ущерба и ее расточительной деятельности. В связи с этим сотрудники смогут получить полагающиеся им выплаты, скорее всего, только в установленном законом порядке – как и все остальные кредиторы, в рамках процедуры банкротства», – ответил ДВ Артем Резников.

«Я не участвовала ни в подготовке, ни в самих сокращениях в Eesti Pelmeenitööstus, эти решения были приняты в мое отсутствие. Судьба выходного пособия, коммерческих договоров и т.д. уже несколько месяцев находится в руках судьи, ведущего дело о банкротстве Eesti Pelmeenitööstus, и я также надеюсь, что эти деньги справедливо дойдут до людей. К сожалению, в настоящее время я никак не могу повлиять на эти решения», – комментирует Калев.

К судебному исполнителю или банкротному управляющему

Пострадавший работник может обратиться к судебному исполнителю, напоминает присяжный адвокат, основатель и партнер Sadekov Advokaadibüroo Владимир Садеков: «У судебного исполнителя есть широкий выбор инструментов воздействия. Он имеет право накладывать аресты на счета и имущество должника, а также выставлять имущество предприятия на аукционы для его реализации».

Впрочем, если речь, как в данном случае, идет о банкротящейся компании, то заниматься поиском денег и расплачиваться с кредиторами будет банкротный управляющий. «Банкротный управляющий имеет широкий спектр возможностей поиска активов компании, ареста имущества и его реализации. Кроме того, в рамках банкротного производства может быть осуществлен аудит хозяйственной деятельности предприятия, что может привести к выводу об ошибках в управлении компании и инициировании вопроса личной ответственности члена органа управления, если в этом будут заинтересованы кредиторы. Не исключено и установление состава виновного деяния, будь то налоговое или иное правонарушение, или состава преступления, например, такого как злоупотребление доверием или присвоения, создание состояния неплатежеспособности, – перечисляет Садеков. – Допустим, в случае проверки выяснится, что налицо состав преступления, в таком случае прокуратура имеет все права блокировать действия должника в Коммерческом регистре во избежание реорганизации предприятия».

В каком состоянии находится компания сейчас, доподлинно неизвестно. «Сейчас я исполняю обязанности временного управляющего банкротством Eesti Pelmeenitööstus OÜ и должен представить в суд свое заключение и отчет к 25 августа 2025 года. Я продолжаю собирать данные о предыдущей хозяйственной деятельности должника и жду ответа правления должника на мой запрос. После ознакомления с этими данными я смогу сформировать свою позицию», – сообщил Индрек Лепсоо.

А вот кредиторам AS Uvic вряд ли можно обратиться за компенсацией своих потерь к компании, унаследовавшей производство пельменей, поясняет Садеков. «В законодательстве существует норма требования к новому предприятию по долгам прежнего, если новое предприятие создано для избежания исполнения обязательств», – говорит адвокат. Но так называемый переход предприятия, когда средства производства и иные активы (станки, работники и пр.) просто меняют владельца, еще надо доказать.