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9 апреля 2024 в 6:32









Metaprint: российская «дочка» больше нам не принадлежит

Глава Metaprint Мартти Лемендик. Фото: Liis Treimann

Глава Metaprint Мартти Лемендик заявил, что российская «дочка» больше не принадлежит компании, и что новый владелец должен изменить название в течение года, передает rus.err.ee.

Как писали ранее «Деловые ведомости», российская компания «Метапринт» удвоила прибыль и нарастила выручку в 2023 году. В российский бюджет она заплатила сумму, равную 229 000 евро.

ООО «Метапринт» – та самая компания, ради которой Арво Халлик, муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, продолжал перевозки в Россию после начала полномасштабной войны.

Выручка «Метапринт» выросла в 2023 году на 15% и составила 1,9 миллиарда рублей (почти 19 миллионов евро). При этом гораздо сильнее выросла чистая прибыль – на 83% до 28,5 миллиона рублей (284 000 евро), если сравнивать с 2022 годом.

По словам Лемендика, с 22 сентября российская ООО «Метапринт» больше не принадлежит эстонской компании ни прямо, ни косвенно. И уже после отчуждения была произведена масштабная сделка, которая могла повлиять на финансовые показатели годового отчета.

«Кроме того, у нас есть договоренность с новым владельцем, что в течение этого финансового года он также поменяет название компании, так как компания к нам больше не имеет никакого отношения», – подчеркнул он.

Лемендик также отметил, что c сентября прошлого года компания Metaprint не осуществляла никаких поставок в Россию.