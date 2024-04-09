Metaprint: российская «дочка» больше нам не принадлежит
Глава Metaprint Мартти Лемендик.Фото: Liis Treimann
Глава Metaprint Мартти Лемендик заявил, что российская «дочка» больше не принадлежит компании, и что новый владелец должен изменить название в течение года, передает rus.err.ee.
Как писали ранее
«Деловые ведомости», российская компания «Метапринт» удвоила прибыль и нарастила выручку в 2023 году. В российский бюджет она заплатила сумму, равную 229 000 евро.
ООО «Метапринт» – та самая компания, ради которой Арво Халлик, муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, продолжал перевозки в Россию после начала полномасштабной войны.
Выручка «Метапринт» выросла в 2023 году на 15% и составила 1,9 миллиарда рублей (почти 19 миллионов евро). При этом гораздо сильнее выросла чистая прибыль – на 83% до 28,5 миллиона рублей (284 000 евро), если сравнивать с 2022 годом.
По словам Лемендика, с 22 сентября российская ООО «Метапринт» больше не принадлежит эстонской компании ни прямо, ни косвенно. И уже после отчуждения была произведена масштабная сделка, которая могла повлиять на финансовые показатели годового отчета.
«Кроме того, у нас есть договоренность с новым владельцем, что в течение этого финансового года он также поменяет название компании, так как компания к нам больше не имеет никакого отношения», – подчеркнул он.
Лемендик также отметил, что c сентября прошлого года компания Metaprint не осуществляла никаких поставок в Россию.
Действительно, по данным российского Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Метапринт» сменило владельца 22 сентября 2023 года. Теперь предприятие принадлежит Игорю Барабану, бессменному гендиректору. Ранее он владел только 10%, а 90% были у ООО «Лемарт», который через кипрский офшор Memeflin Consultant Limited (второй его совладелец – Notrosion Management Limited – под украинскими санкциями) принадлежал Мартти Лемендику.
Однако среди связанных компаний осталось ООО «Аэропром». Эта компания отвечает за действующий завод «Метапринт» в России: от ее лица нанимают на работу на завод, с ее гендиректором Олегом Елагиным общаются клиенты.
100% «Аэропром» все еще напрямую принадлежат эстонской компании Pottala AS, которой владеет Эмери Лепп, финдиректор эстонского Metaprint. Но публично от лица компании выступает Лемендик.
Чистая прибыль ООО «Аэропром» выросла в три раза — на 335% до 189 млн рублей (1,9 млн евро).
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