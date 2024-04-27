    Будут увеличены лимиты на компенсацию командировочных расходов

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Министерство финансов согласилось с предложением Союза работодателей увеличить лимиты на компенсацию за использование служебного автомобиля и расходы на командировки, пишет rus.err.ee.

    «Конкретные цифры я вам не скажу. Когда мы начнем вплотную работать над законопроектом, тогда станет ясно. Но изменения могут быть косметическими. Если говорить об оплате командировочных, то речь идет о паре процентов. Если говорить о компенсации за использование автомобиля, то проценты будут уже двузначные», – пояснила вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.
    «Хорошо, что государство занялось этим вопросом. Вместе с Торгово-промышленной палатой, Союзом работодателей и Союзом строительных предприятий мы поднимали этот вопрос более года назад. Сегодня первые 15 дней командировочных оплачиваются в размере 50 евро, мы бы хотели, чтобы командировочные составляли 65 евро в день на протяжении месяца, либо как альтернатива: 15 дней — 75 евро, остальные - 50 евро», – сказал генсек Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен.

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