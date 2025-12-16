Как стать пенсионером: путь инвесторов от наемной работы к жизни за счет портфеля
Возможность жить за счет инвестиционного портфеля, не работая по найму, привлекает многих, но до этого доходят немногие. Äripäev выяснил у инвесторов, с какой скоростью они сами движутся в сторону финансовой свободы.
Полярные ночи заставляют меня меланхолично оглядываться на прошедший год. Еще недавно я добавил в свой список наблюдения одного из самых небольших, с рыночной капитализацией около 300 миллиардов долларов, производителей микросхем памяти в США. Я снова о компании Micron, которая больше не дает мне покоя.
Йыхвискому предпринимателю Руслану Тезикову пришлось продавать личное имущество, чтобы закрыть долги фирмы, которая едва не обанкротилась. Павел Китаевский из Нарвы в похожей ситуации решил пройти через банкротство и говорит, что нужно было сделать этого раньше.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.