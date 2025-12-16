Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,03%301,41
  • OMX Riga0,00%933,12
  • OMX Tallinn0,24%1 996,11
  • OMX Vilnius0,15%1 306,44
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 100−0,07%9 744,81
  • Nikkei 225−1,56%49 383,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,26
  • OMX Baltic0,03%301,41
  • OMX Riga0,00%933,12
  • OMX Tallinn0,24%1 996,11
  • OMX Vilnius0,15%1 306,44
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 100−0,07%9 744,81
  • Nikkei 225−1,56%49 383,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,26
  • 16.12.25, 08:47

Как стать пенсионером: путь инвесторов от наемной работы к жизни за счет портфеля

Возможность жить за счет инвестиционного портфеля, не работая по найму, привлекает многих, но до этого доходят немногие. Äripäev выяснил у инвесторов, с какой скоростью они сами движутся в сторону финансовой свободы.
«Молодая пенсионерка» Ану Лилль убеждена, что многие люди могли бы быть финансово свободными, если бы распоряжались своим имуществом более разумно.
  • «Молодая пенсионерка» Ану Лилль убеждена, что многие люди могли бы быть финансово свободными, если бы распоряжались своим имуществом более разумно.
  • Foto: Raul Mee
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 16.12.25, 07:00
Инвестор Тоомас: за 24 года опыта я свел выбор акций к четырем простым вопросам
За четверть века своей карьеры инвестора я создавал сложные модели и составлял длинные контрольные списки, чтобы лучше выбрать акции. На самом деле для успешного инвестирования достаточно куда меньше.
Подсказка
  • 12.12.25, 15:46
Увеличить доход от инвестиций просто – нужно лишь правильно платить налоги
Чем больше денег в инвестициях, тем больше доход, подсказывает логика. Но как увеличить эту сумму, не меняя в бюджете ничего? Ответ кроется в своевременной уплате налогов.
Инвестор Тоомас
  • 15.12.25, 11:44
Инвестор Тоомас: добавил новую ракету в портфель
Полярные ночи заставляют меня меланхолично оглядываться на прошедший год. Еще недавно я добавил в свой список наблюдения одного из самых небольших, с рыночной капитализацией около 300 миллиардов долларов, производителей микросхем памяти в США. Я снова о компании Micron, которая больше не дает мне покоя.
Новости
  • 15.12.25, 06:00
Опыт краха после бурного роста: один большой клиент – это большая опасность
Йыхвискому предпринимателю Руслану Тезикову пришлось продавать личное имущество, чтобы закрыть долги фирмы, которая едва не обанкротилась. Павел Китаевский из Нарвы в похожей ситуации решил пройти через банкротство и говорит, что нужно было сделать этого раньше.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
2
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
3
Новости
  • 15.12.25, 06:00
Опыт краха после бурного роста: один большой клиент – это большая опасность
4
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
5
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
6
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни

Последние новости

Биржа
  • 16.12.25, 10:56
Прибыль LHV выросла, но отстает от финансового плана
Новости
  • 16.12.25, 09:51
Прокуратура обвиняет в коррупции двух политиков из Кохтла-Ярве
Биржа
  • 16.12.25, 08:47
Как стать пенсионером: путь инвесторов от наемной работы к жизни за счет портфеля
«Многие были бы финансово свободны, если бы жили иначе»
Инвестор Тоомас
  • 16.12.25, 07:00
Инвестор Тоомас: за 24 года опыта я свел выбор акций к четырем простым вопросам
Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Новости
  • 15.12.25, 19:29
Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
Новости
  • 15.12.25, 17:56
Евросоюз расширил санкции в отношении РФ

Сейчас в фокусе

Предприниматель Руслан Тезиков (в центре) рассказывает историю краха и возрождения своего бизнеса на вечеринке провалов.
Новости
  • 15.12.25, 06:00
Опыт краха после бурного роста: один большой клиент – это большая опасность
«Поскольку дела у компании идут хорошо, я воспользовался возможностью и получил сразу более крупную сумму дивидендов. Эстонскому государству необходимо увеличивать оборонные расходы и повышать качество управления в публичном секторе, модернизировать систему образования. Уплата налогов с честно заработанного дохода — это способ предпринимателя внести вклад в развитие своей страны», – так Хинрикус прокомментировал выплату рекордных дивидендов.
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
По оценке Morningstar, одним из недооцененных дивидендных плательщиков является крупнейший в мире управляющий активами Blackstone.
Биржа
  • 14.12.25, 12:47
Аналитики: десять лучших дивидендных акций, которые стоит купить прямо сейчас
Уже в январе мне бросились в глаза коэффициенты, которые напомнили времена, когда я следил за Nvidia.
Инвестор Тоомас
  • 15.12.25, 11:44
Инвестор Тоомас: добавил новую ракету в портфель
Предприниматель Тоомас Тоол редко появляется на публике.
Новости
  • 15.12.25, 14:42
Аудитор дал жесткую оценку компании Тоомаса Тоола
Член правления OÜ Poltra Индрек Полтраго.
Новости
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
Александр Малюгин – основатель судостроительной и судоремонтной компании LTH-Baas. В настоящее время он владеет компанией наравне со своим сыном Антоном Малюгиным.
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025