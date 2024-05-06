    Банк LHV оштрафован за нарушение санкций на 300 000 евро

    Сам банк планирует обжаловать решение. Фото: Liis Treimann

    Бюро данных по борьбе с отмыванием денег оштрафовало эстонский банк на 300 000 евро за нарушение Закона о международных санкциях.

    Производство против банка касалось трех эпизодов, два из них произошли в 2022, один – в 2023 году, об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на сам банк. Финансовое учреждение не согласно с решением и планирует оспаривать его в суде.
    Как сообщил LHV, в 2022 году он, по мнению бюро, должен был лучше осуществлять меры проверки в отношении некой сделки или сделок, а в 2023 году своевременно не уведомил бюро о выявлении сделки, нарушившей санкции.

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