Lockheed Martin создаст в Эстонии центр обслуживания HIMARS
Американская оборонная компания Lockheed Martin создаст в Эстонии центр обслуживания реактивных артиллерийских систем HIMARS, который будет обслуживать все страны Балтии, сообщило Министерство обороны.
Церемония приема HIMARS на авиабазе Эмари в апреле прошлого года.
Foto: Liis Treimann
Министр обороны Ханно Певкур отметил после встречи с вице-президентом Lockheed Martin Полой Дж. Хартли, что приход одной из крупнейших в мире оборонных компаний в Эстонию является знаком доверия и стремления начать более долгосрочное сотрудничество между Эстонией и Lockheed Martin.
