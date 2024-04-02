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Николай Андреев

3 апреля 2024 в 3:00









Вадим Орлов после увольнения: я на перепутье, а мир гораздо шире, чем Нарва

Бывший руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов. Фото: Andras Kralla

После скандала, который разразился вокруг листовок о мартовской бомбардировке Нарвы 1944 года, нарвский политик, член горсобрания Вадим Орлов был исключен из Партии реформ, а затем и уволен с работы в Ида-Вируском инвестиционном агентстве (IVIA). Он заявляет, что потерял работу из-за своих критических высказываний о листовках.

Сам «механизм» этого увольнения остается невидимым. Орлов написал в Facebook, что его срочного увольнения от руководителя IVIA Теэта Куусмика требовали «министры и канцлеры», в противном случае угрожая остановить многомиллионные проекты IVIA по привлечению инвесторов в Ида-Вирумаа. Прежде всего, проект строительства промышленного инкубатора в Нарве, который зависит от Министерства экономики и инфраструктуры, и киногородка в Йыхви, будущее функционирование которого может в значительной степени зависеть от Министерства культуры.

Однако имен тех, кто оказывал давление на IVIA, Орлов не называет, а представители министерств заверяют, что такого не могло быть. Теэт Куусмик также не комментирует ситуацию подробно. По словам Вадима Орлова, он рассчитывает, что фамилии высокопоставленных чиновников и политиков прозвучат на суде, к которому он готовится.

Формально Орлов получил извещение о сокращении со дня в связи с реорганизацией IVIA, сообщил он.

«И те, кто поддерживает меня, и те, кто критикует, однозначно трактуют мое увольнение как расправу после скандала, – заявил Вадим Орлов. – За исключением Теэта Куусмика, который сказал, что это совпадение».

Бывшего реформиста сняли, действующего ранее наняли

Вадим Орлов нанял адвоката, он планирует добиться, чтобы суд признал его сокращение незаконным. Однако возвращаться на работу в IVIA он не собирается.

«Не было никаких причин для реструктуризации – это раз. А второе, когда идет реструктуризация и сокращение, начинают с тех, кого взяли на работу недавно, – сказал Орлов. – Мы буквально только что, с 1 марта приняли на работу реформиста Эрика Сечкова, которого уволили из вице-мэров Кохтла-Ярве. Понятно, что его пристроили, учитывая, что IVIA планирует получить почти 20 миллионов из Фонда справедливого перехода. Его пристроили, потому что он входит в правление округа Партии реформ по Ида-Вирумаа. Просто создали политическую должность».

Орлов добавляет, что есть и другие сотрудники, взятые на работу позже него. А для него самого уже оплачены командировки во Фридрихсхафен и Ганновер в апреле. К тому же в программе развития IVIA указано, что поскольку деньги справедливого перехода необходимо освоить до августа 2026 года, 2024 год – критически важный, когда нужно сосредоточиться на маркетинге. Поэтому, по мнению Орлова, с точки зрения бизнеса разумно объяснить его сокращение невозможно:

«За 14 лет я принес 85% дохода IVIA от продажи участков, я развивал два самых крупных наших промпарка – в Нарве и Кохтла-Ярве. Все сделки, которые там были заключены – это мои сделки».

Он добавил, что прошлый год был рекордным для IVIA, и в сумме он продал инвесторам земельные участки для строительства предприятий примерно на 600 000 евро. А благодаря новым проектам с начала года половина его зарплаты покрывалась из Фонда справедливого перехода.

Строительство нового предприятия в Нарвском промпарке. Фото: Николай Андреев

IVIA зависит от министерств

Орлов заявил, что его требовали уволить не позднее пятницы 22 марта:

«Когда мы встретились с Теэтом Куусмиком в первый раз, он сказал: “Вадим, на меня идет сильное давление. Я не знаю, справлюсь я с этим или нет.” А позже он сказал, что, если он меня в пятницу не сократит, то на ближайшем заседании совета будет рассматриваться вопрос о нем самом».

«Теэт сказал: понимаешь, нам нужно решать много вопросов с Партией реформ. Проект строительства домов в Кохтла-Ярве и Йыхви очень завязан на то, будет ли дополнительное финансирование от государства. Не решен вопрос выделения земли – мы везде разрекламировали мультимедиа-инкубатор и киностудию в Йыхви, а землю под него государство до сих пор не передало. Документы лежат на подписи в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства, а в Министерстве экономики и коммуникаций сейчас лежит на подписи приказ на выделение средств на строительство инкубатора в Нарве и мультимедиа-инкубатора в Йыхви.

У министра культуры в руках рычаг выделения денег из Вируского фонда кино – на компенсацию до 40% затрат на проведение съемок», – добавил Орлов.

Официально давления не было

«Это отношения между работодателем и человеком, который пришел на работу. Поэтому я принципиально решил, что комментировать публично эти вещи я не буду, – сказал руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик. – Если Вадим захотел их каким-то образом комментировать на своей Facebook-странице, то у нас в Эстонии свобода слова, и каждый может говорить, что он считает для себя правильным. Те вещи, которые были там высказаны, по большому счету, не соответствуют действительности. Но махать кулаками на публике я не планирую».

Наиболее жестко Орлова критиковала министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ). Она требовала от городских властей отозвать его из совета Нарвского музея из-за «продвижения прокремлевских нарративов». Однако увольнения Орлова с его основного места работа в Ида-Вируском инвестиционном агентстве открыто никто из политиков не требовал.

Сам Орлов отказывается называть конкретных людей, которые, по его словам, потребовали его увольнения из IVIA. ДВ попросили Министерство культуры и Министерство экономики и IT прокомментировать предположение о том, что они, возможно, требовали отставки Орлова.

Ханнус Лууре, советник по коммуникациям Министерства культуры, отметил, что Вадим Орлов «выражал своими выступлениями понимание истории, которое не делает чести члену руководящего органа учреждения памяти или эстонскому политику».

«Министерство культуры не финансирует IVIA и поэтому никак не может повлиять на финансирование этих проектов. В случае с таким обвинением мы в первую очередь ждем доказательств того, кто и когда сказал что-то подобное, потому что мы не комментируем слухи», – сказал он.

«Минэкономики, как правило, не комментирует слухи, но в данном случае сделанное вами заявление, безусловно, не имеет под собой никаких оснований», – сообщила ДВ и Рийна Сообик, советник минэкономики по связям со СМИ.

Представителей минэкономики и минкульта также нет в совете IVIA. Сейчас в совет входят: • Кадри Тали, член парламента от партии Eesti 200 • Прийду Ристкок, Министерство регионального развития и сельского хозяйства • Кейт Каземетс, Министерство климата • Яан Тоотс, мэр Нарвы, центрист • Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве, соцдем • Виктор Румянцев, член волостного собрания Йыхви • Март Кивистик, член волостного собрания Люганузе

Предложений много и не только в Эстонии

Вадим Орлов рассказал, что, если победит в суде, компенсирует затраты на адвоката и вернет неполученную за время судебного разбирательства зарплату. Но возвращаться на работу не будет: это было «браком по любви», и устраивать теперь «брак по расчету» он не хочет, сказал Орлов.

«Прежде всего, я хотел сказать людям большое спасибо за поддержку! Настораживает другое – 98% из тех, кто мне звонил или писал, не хотели бы, чтобы публично было известно, что они меня поддерживают. Это, на мой взгляд, очень тревожный сигнал. Президент Эстонии может выйти к парламенту с надписью “sõna on vaba”, но похоже это не для всех».

По его словам, поддержка людей помогла ему осознать, что мир гораздо шире, чем Нарва. «У меня есть большой опыт работы с крупными производственными компаниями, я понимаю, чего ждут международные инвесторы. У меня сейчас довольно много предложений. Я понимаю, что есть те, кто оценит мои 8 рабочих часов в день гораздо лучше, – говорит Орлов. – В ситуации, когда у тебя забрали чувство миссии, и ты уже не развиваешь место, где ты вырос, и ты больше не нужен, потому что что-то не так сказал, для выбора места работы решающим фактором будет нечто иное. Увольнение со дня было для меня шоком, я на перепутье, и на вопрос, что дальше, отвечу откровенно – пока не знаю».

Выборы будут менее предсказуемыми

Перед сокращением из IVIA 20 марта Орлова исключили из Партии реформ. Стоит отметить, что свое членство в этой партии он старался не афишировать.

«Откровенно говоря, я испытал облегчение. “Продавать” Партию реформ в Ида-Вирумаа – гораздо сложнее, чем привлекать сюда инвесторов», – говорит он теперь.

Ровно за десять лет до этого, 20 марта 2014 года Орлов, будучи центристом и членом правящей коалиции в Нарвском городском собрании, на его заседании обрушился с критикой на коллег по фракции. Вскоре после этого из Центристской партии его исключили, а в Партию реформ пригласили.

Смена партии произошла на фоне конфликта вокруг электрической подстанции для строившегося тогда завода Aquaphor. Был риск, что к новому заводу не подключат электричество. Промпарку не хватало на подстанцию 340 000 евро, эти деньги IVIA рассчитывала получить в качестве поддержки от города, но депутаты от ЦП отказали. После смены партии деньги на подстанцию нашлись в государственном бюджете.

Нынешнее громкое изгнание может повлиять на местную политику в Нарве. По мнению Орлова, это снизит доверие местных жителей к государственной власти:

«Я думаю, будет скрытый протест, – считает Орлов. – Результаты выборов в Европарламент, муниципальных, да любых выборов будут становиться все менее и менее предсказуемы. И тут не важно – российские граждане голосуют или нет. Если мы посмотрим на результаты выборов в Рийгикогу год назад, честно скажу, что я не ожидал такой поддержки определенных кандидатов. Это было голосование, которое, на мой взгляд, отражает настроение на кухнях».