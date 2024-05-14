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dv.ee

14 мая 2024 в 6:44









Спасателей, полицейских и учителей могут ждать сокращения

Иллюстративное фото. Фото: Veiko Tõkman

Вопреки предыдущим обещаниям правительства, фонд заработной платы публичного сектора в следующем году, скорее всего, не вырастет. Более того, по оценке некоторых политиков от Партии реформ, госслужащих, в том числе спасателей, полицейских и учителей, может ожидать волна сокращений, пишет rus.err.ee.

По оценке члена финансовой комиссии Рийгикогу Юргена Лиги, сокращения служащих госсектора неизбежны.

«Это и есть выход из сложившейся ситуации. Если фонд заработной платы заморожен, то решением проблемы могут стать либо сокращения, либо сокращение потребностей за счет структурных реформ», – отметил член финансовой комиссии Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ).

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, самое важное – предотвратить сокращения в сфере внутренней безопасности.