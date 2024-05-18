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dv.ee

18 мая 2024 в 11:39









Министерство намерено ежегодно тратить 2 млн евро на железнодорожную линию Тарту-Рига

Поезд Elron. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

Согласно предложенному плану, расходы на содержание прямой железнодорожной линии Тарту-Рига могут составить до двух миллионов евро в год, пишет Ärileht.

В настоящее время между Тарту и Ригой в обоих направлениях курсируют три пассажирских поезда в день. Чтобы добраться до Риги, нужно сесть на поезд Elron из Тарту в Валга, а затем сесть на дальнейший поезд уже со стороны южных соседей. Весь путь занимает не менее пяти часов.