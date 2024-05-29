Швеция предоставит Украине военную помощь на 1,16 млрд евро

Тайные исследования. Институт Парвела Пруунсильда предоставляет «Отечеству» необходимую информацию

На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.

На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.