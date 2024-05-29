    Швеция предоставит Украине военную помощь на 1,16 млрд евро

    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.Фото: Pressifoto

    Швеция выделяет Украине военную помощь в объеме 1,16 млрд евро, пишет DW.

    «Швеция поддерживает Украину уже шестнадцатым, самым крупным, пакетом помощи» для отражения российской агрессии, заявила в среду, 29 мая, заместитель премьер-министра Эбба Буш.
    По данным министра обороны Пола Йонсона, Швеция передаст Украине самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 для усиления ПВО, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, бронетранспортеры Pbv 302, артиллерийские боеприпасы.
    Ранее правительство Швеции сообщило о выделении Украине 56,5 млн евро на обеспечение энергоснабжения, а также предоставлении трехлетнего рамочного пакета помощи на гражданские и военные нужды в объеме 75 млрд шведских крон (6,5 млрд евро). Средства равномерно распределят на последующие три года. В сообщении правительства отмечалось, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и финансовую помощь для закупки военного оборудования.

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