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Ану Йыги

10 июня 2024 в 13:24









Puukeskus надеется выйти из убытков с помощью сокращений

Атсо Матсалу, председатель правления и основной владелец Puukeskus. Фото было сделано в 2016 году, когда Матсалу выкупил компанию у финских владельцев. С тех пор оборот фирмы вырос более чем вдвое. Фото: Andras Kralla

В прошлом году компания Puukeskus потеряла треть оборота и ушла в убыток. В надежде вернуться к прибыльности руководство фирмы приняло решение сократить четверть штата.

Основная сфера деятельности Puukeskus – торговля древесиной и строительными материалами. В отчете компании указано, что основная причина снижения оборота – падение цен и кризис в секторе строительства домов в связи с плохой экономической ситуацией в Скандинавии.