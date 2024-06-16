    Ragn-Sells инвестировал 3 млн евро в линию по переработке шин

    Член правления Rehvid Pluss OÜ Кристьян Суурекиви, руководитель организации MTÜ Estonian Tyre Recycling Каур Куурме, председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола, председатель правления Ragn-Sells Eesti Кай Реало, старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Валльбаум и заместитель канцлера Министерства климата Иво Яанисоо.Фото: Rene Lutterus

    Компания Ragn-Sells открыла новую производственную единицу по переработке шин в индустриальном парке Кунда в Ляэне-Вирумаа. Сумма инвестиций составила 3 млн евро.

    Установка способна измельчать старые шины в резиновую крошку, из которой Enefit Power производит масло для пластиковой и текстильной промышленности.

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