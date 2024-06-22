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22 июня 2024 в 7:54









Норвежцы установят в море близ Сааремаа сотню ветряков

Норвежская компания построит морскую ветряную электростанцию ​​с почти сотней ветряных турбин рядом с Сааремаа. Фото: AFP/Scanpix

Deep Wind Offshore, основанный в Норвегии международный оператор морских ветряных электростанций, выиграл на аукционе право на установку ветряков в морской зоне Saare 2.1 близ побережья Сааремаа.

Мощность будущей морской ветроэлектростанции составит один гигаватт. В акватории моря будет установлено до 98 ветряных турбин.

Сумма предложения, поданного единственным участником торгов, Deep Wind Offshore, составила 2 457 000 евро, что также стало стартовой ценой аукциона.

Морская зона Saare 2.1 имеет глубину от 29 до 66 метров и площадь 164 квадратных километра. В районе Сааремаа благоприятные ветровые условия для эффективного производства энергии.

Помимо Норвегии и Эстонии, Deep Wind Offshore также работает в Швеции и Южной Корее.

Страны Балтии договорились, что к 2030 году для производства морской ветровой энергии будут доступны территории с потенциальной генерируемой мощностью 20 ГВт. «Эстония подает пример другим», — заявила компания Deep Wind Offshore в сообщении для прессы.

«Эстония предпринимает шаги для реализации своих амбиций, и мы чрезвычайно рады, что нам достался этот морской участок. Deep Wind Offshore способствует достижению климатических целей Эстонии, обеспечивая энергетическую безопасность, создавая цепочки добавленной стоимости и новые рабочие места», — сказал Кнут Вассботн, генеральный директор Deep Wind Offshore.

«Deep Wind Offshore стремится запустить мощности по производству более 10 ГВт морской ветровой энергии в течение 10 лет. С этой целью мы продолжаем развивать проекты на наших основных рынках, а также пытаемся найти возможности на новых. Победа на аукционе означает, что Эстония станет одним из наших основных рынков", - заявил Вассботн.

Основными владельцами Deep Wind Offshore являются Knutsen Group, Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag и Octopus Energy.

Размер энергетического портфеля компании составляет более 10 ГВт, включая 2 ГВт только в Южной Корее.