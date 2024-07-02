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dv.ee

2 июля 2024 в 6:35









Elektrilevi повысит сетевую плату и введет месячную плату для всех пакетов

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Оператор электрораспределительной сети Elektrilevi с 1 октября повысит размер сетевой платы в среднем на 7,1% до 4,4 цента за киловатт-час, а также введет месячную плату для всех пакетов.

Департамент конкуренции согласовал заявку Elektrilevi на повышение цен, передает rus.err.ee.

Помимо повышения сетевой платы, Elektrilevi также начнет взимать фиксированную месячную плату во всех без исключения тарифных планах.

Оператор электрораспределительной сети объяснил рост тарифов увеличившейся потребностью в средствах на инвестиции и обслуживание электросетей, а также подорожанием работ и материалов из-за инфляции.