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dv.ee

16 июля 2024 в 14:04









Швеция опасается дефицита снюса, магазины затариваются

Иллюстративное фото. Фото: South West News Service / Scanpix

В марте в Швеции произошел пожар на заводе крупного производителя жевательного табака (снюса – ред.) Swedish Match. Последствия пожара до сих пор сказываются на потребителях.

Некоторые продукты компании до сих пор в дефиците – чтобы удовлетворить спрос, завод работает на пределе возможностей. Однако прежние объемы производства до сих пор не достигнуты, сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Роберт Ноорд в интервью изданию Aftonbladet.