Назад 30.03.26, 08:36 Эксперимент: как выбить из мобильного оператора большую скидку Решив не мириться с очередным ростом цен на мобильную связь, журналисты Äripäev почти месяц вели переговоры с тремя телеком-компаниями и с большим трудом добились уже ставшей классикой внушительной скидки из-под полы.

Журналисты Äripäev провели эксперимент, поторговавшись с мобильными операторами за более выгодные предложения. В результате им удалось на несколько лет существенно снизить свои счета за мобильную связь.

В конце января все крупные телеком-компании Эстонии объявили о заметном повышении цен. Увы, уже стало обычным делом, что тарифы растут именно у тех клиентов, кто не пытается торговаться со своим оператором. На рынке сложился порядок, при котором нынешний оператор делает клиенту по-настоящему фантастическое скидочное предложение по сравнению с розничной ценой лишь тогда, когда тот грозит уйти к конкуренту. Журналисты Äripäev Мари Метс и Мартин Тедер решили поохотиться за такими скидками.

Случайно оказалось, что и Мари, и Мартин на тот момент были клиентами Elisa. Мартин – последние три года, Мари – последние шесть лет, причем сразу с двумя номерами. За последние годы Elisa объясняла повышение цен и ростом расходов, и увеличением налогов, и инвестициями.

Невыносимый рост цен