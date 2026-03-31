Глава Olympic уделял личное внимание и дарил подарки литовцу, укравшему у Baltcap 40 млн евро

Степуконис и Пламмер 13 ноября 2022 года на стадионе «Ювентус» в Турине.
Foto: Verslo žiniose allikad
Осенью 2023 года эстонская инвестиционная компания Baltcap в ходе проверки обнаружила, что за несколько лет из компаний фонда было похищено более 40 млн евро. В хищении подозревают партнера инфраструктурного фонда Baltcap Шарунаса Степукониса, который, по версии следствия, проиграл большую часть этих денег в казино. Под следствием находятся и входящая в концерн казино Olympic материнская компания Olybet OB Holding 1, и бывший глава концерна Кори Дэвид Пламмер.
