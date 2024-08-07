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Ану Йыги

7 августа 2024 в 10:54









Продавец металла потерял треть оборота

Падать с рекордных высот пришлось довольно глубоко. Фото: Andras Kralla

Оборот продавца металлопродукции RGR Metall в прошлом году сократился на треть, и вместо коммерческой прибыли в размере почти 5 миллионов евро компания получила прибыль менее миллиона.

Если рассматривать более длительный период, то в 2021 году оборот RGR Metall достиг рекордных высот, увеличившись с 35 миллионов до более чем 63 миллионов евро. В 2022 году оборот упал до 55 миллионов евро, а в прошлом вернулся к результатам 2020 года, составив 35,7 миллиона.