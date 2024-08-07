Продавец металла потерял треть оборота

«Чем меньше дергаешься, тем лучше»: что думают инвесторы про обвал рынка
Вчерашний спад на рынках имел признаки приличной паники. Особенно это было заметно в технологическом секторе, когда индекс Nasdaq в какой-то момент упал на 6%. Однако местные умудренные опытом инвесторы продолжают следовать своим стратегиям и инвестиционным принципам, невзирая на возросшую неопределенность.
Вчерашний спад на рынках имел признаки приличной паники. Особенно это было заметно в технологическом секторе, когда индекс Nasdaq в какой-то момент упал на 6%. Однако местные умудренные опытом инвесторы продолжают следовать своим стратегиям и инвестиционным принципам, невзирая на возросшую неопределенность.