Глава TREV-2 Grupp выкупил контрольный пакет акций у французов
Руководитель, а ныне и крупный собственник TREV-2 Grupp Свен Пертенс.Фото: Liis Treimann
Руководитель инфраструктурной строительной компании TREV-2 Grupp Свен Пертенс приобрел контрольный пакет акций предприятия у французского концерна Vinci.
Французская компания Vinci приобрела 75% акций TREV-2 Grupp шесть лет назад у компании Baltcap. Во вторник пакет акций, теперь увеличившийся до 82%, был передан недавно созданной холдинговой компании Свена Пертенса Greystone Capital.
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