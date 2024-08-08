Глава TREV-2 Grupp выкупил контрольный пакет акций у французов

Выгодные решения в обмен на кредиты? Суд над крупным спонсором «Отечества» изучает улики

Записи Парвела Пруунсильда о внутренней жизни партии Isamaa и телефонные разговоры с политиками позволяют заглянуть в мировоззрение крупного бизнесмена и подтверждают, где в партии сосредоточена власть.

Записи Парвела Пруунсильда о внутренней жизни партии Isamaa и телефонные разговоры с политиками позволяют заглянуть в мировоззрение крупного бизнесмена и подтверждают, где в партии сосредоточена власть.