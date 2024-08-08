    Глава TREV-2 Grupp выкупил контрольный пакет акций у французов

    Руководитель, а ныне и крупный собственник TREV-2 Grupp Свен Пертенс.Фото: Liis Treimann

    Руководитель инфраструктурной строительной компании TREV-2 Grupp Свен Пертенс приобрел контрольный пакет акций предприятия у французского концерна Vinci.

    Французская компания Vinci приобрела 75% акций TREV-2 Grupp шесть лет назад у компании Baltcap. Во вторник пакет акций, теперь увеличившийся до 82%, был передан недавно созданной холдинговой компании Свена Пертенса Greystone Capital.

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