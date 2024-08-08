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Николай Андреев

8 августа 2024 в 11:40









Очереди на границе в Ивангороде неожиданно уменьшились

Мост между Нарвой и Ивангородом 8 августа непривычно пуст. Фото: Николай Андреев

Четверг, 8 августа - первый день, когда таможенники на всех пограничных пунктах Эстонии ради лучшего соблюдения санкций против РФ должны были проверять каждого человека и каждый автомобиль, пересекающий границу. Но выяснилось, что полный контроль начнется не сегодня. И ситуация с очередями в четверг была необычной.

Можно предположить, что многие путешественники отложили или отменили поездку, опасаясь задержек из-за полного досмотра.

В середине дня на Петровской площади Нарвы, как всегда стоит очередь из людей, выходящих из Эстонии. Пограничники запускают людей в погранпункт группами. Около часа дня внутрь входили путешественники, пришедшие на площадь к семи часам утра, когда открывается погранпункт. По их словам, очередь на тот момент уже была. Чтобы попасть на пограничный контроль, они ждали в очереди около шести часов.

Люди, которые пришли к открытию погранпункта, попали на паспортный контроль только через шесть часов. Фото: Николай Андреев

Однако, по состоянию на середину дня очередь была заметно меньше, чем обычно.

Также небольшая очередь стоит в Нарве на входе в Эстонию. Здесь тоже пограничники пропускают людей группами. Обычно обладатели биометрических паспортов, в том числе постоянно живущие в Эстонии граждане РФ, могут эту небольшую очередь миновать и пройти к воротам автоматического паспортного контроля. Но людей в очереди об этом никто не информирует.

На входе в Эстонию тоже стоит небольшая очередь. Местные жители с биометрическими паспортами могут в ней не стоять. Фото: Николай Андреев

В ивангородском погранпункте очереди уменьшились еще значительнее. Судя по веб-камерам, установленным вокруг пешеходного терминала, на выходе из России у дверей погранпункта ждут несколько человек. На входе в Россию в очереди стоят около 30-40 человек, но это не идет ни в какое сравнение с обычной в последнее время ситуацией, когда очередь вытягивается до середины моста “Дружба”.

Нарвитянин Александр рассказал корреспонденту ДВ, что прошел границу из Ивангорода в Нарву минут за пятнадцать.

“В Нарве прошел по биометрическому паспорту, а в Ивангороде передо мной было человек пять, - сказал он. - А позавчера я шел туда, отстоял на Петровской шесть часов!”

Более тщательного контроля на входе в Эстонию Александр не заметил:

“Сейчас посмотрели вещи, и когда шел туда, тоже вещи смотрели. Но ничего особенного - сам удивился”.

Мост между Эстонией и Россией открыт только для пешеходов. Фото: Николай Андреев

Анна, которая переходила границу чуть позже, потратила немного больше времени.

“С российской стороны очереди почти нет, чуть-чуть есть перед эстонским погранпунктом, - рассказала она. - Из Ивангорода я прошла, наверное, за полчаса. Это именно на российской стороне. Есть “хвост” на эстонской стороне, там можно было бы еще полчаса прождать, но по биометрии пропускают сразу”.

Эстонские таможенники Анну вообще не проверяли.

Начальник Отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Вольдемар Ланно пояснил ДВ, что к полному контролю каждого пересекающего границу таможенники придут постепенно. В первый день тотальных проверок еще не было.