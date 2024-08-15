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dv.ee

15 августа 2024 в 13:32









Эксперт о потерях Air Baltic: они продавали слишком много билетов слишком дешево

Фото: Air Baltic

Крупный убытки Air Baltic за первое полугодие были предсказуемы, так как компания ранее приняла ряд ходов для экстренного привлечения капитала. Во втором полугодии ожидаются лучшие результаты, но планы по выходу на биржу вызывают вопросы, заявил авиационный эксперт Свен Кукемельк.

Латвийская авиакомпания Air Baltic за первые шесть месяцев 2024 года при обороте в 339,3 миллиона евро понесла убытки в размере 88,8 миллиона евро. Годом ранее она получила прибыль в размере 14,6 миллиона евро.

В интервью ERR авиационный эксперт Свен Кукемельк объяснил, что убытки были вызваны прежней острой потребностью в денежных средствах. В мае этого года компания объявила о выпуске пятилетних облигаций на сумму 340 миллионов евро с процентной ставкой 14,5%.

"Они взяли деньги в долг на рынке, чтобы отсрочить свои финансовые проблемы. Кроме того, осенью прошлого года компания проводила много акций с очень низкими ценами на билеты, продавая их практически по себестоимости, чтобы получить необходимые средства. В результате они сознательно пожертвовали результатами первого полугодия", — отметил Кукемельк.

Лето — это время, когда авиакомпании получают основную прибыль, так как в этот период больше людей путешествуют. Однако Air Baltic продала билеты на этот сезон ещё осенью по низким ценам.

Несмотря на это, есть надежда на улучшение во втором полугодии, так как уровень капитализации компании остаётся на приемлемом уровне. При этом Кукемельк выразил скептицизм по поводу выхода Air Baltic на биржу, так как за последние двадцать лет компания показала прибыль всего один-два раза.

"Я крайне скептически отношусь к тому, что найдётся инвестор, готовый вложить деньги в Air Baltic. Высокая процентная ставка по займам — признак серьёзных проблем компании. Я не вижу большого интереса к их акциям на рынке. Несмотря на возможные улучшения во втором полугодии, я сомневаюсь, что компания завершит год с положительным результатом," — сказал Кукемельк.

Когда Air Baltic столкнулась с финансовыми трудностями, государство, будучи владельцем компании, пришло на помощь, вложив сотни миллионов евро. Латвия сумела убедить Брюссель, что это допустимая государственная помощь.

"Государство, вероятно, снова найдёт способ поддержать компанию, так как Air Baltic важен для Латвии. Туристы и деловые путешественники приносят стране значительные доходы, создаётся много рабочих мест. Однако есть правила государственной помощи в ЕС, и Air Baltic уже несколько раз получала поддержку на этом основании. Латвийское правительство должно будет найти способ продолжить эту поддержку, и до сих пор им это удавалось," — отметил Кукемельк.

Air Baltic на 97,97% принадлежит государству, остальные 2,03% акций находятся у частных инвесторов.