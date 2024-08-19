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Николай Андреев

19 августа 2024 в 14:31









Фирма Осипенко объявила о сокращениях

Офис N&V располагается в Йыхви. Этот город компания также ранее обслуживала, пока управа не разорвала договор. Фото: Andras Kralla

Касса по безработице получила от ида-вируской компании N&V, примерно половина которой принадлежит вдове Николая Осипенко, предуведомление о сокращении 37 человек. В фирме отказались комментировать это. По информации ДВ, речь идет о сокращении работников в Нарве.

Фирма занимается строительством, обслуживанием и уборкой дорог и улиц в городах Ида-Вирумаа, озеленением, установкой дорожных знаков, а также предлагает услуги по проектированию дорог. По данным Инфобанка, во втором квартале текущего года в N&V работали 220 человек.

Уборкой муниципальных территорий работники N&V занимаются по договорам с местными властями в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. Компания обслуживает также государственные шоссе и второстепенные дороги в Ида-Вирумаа, и, как писало кохтла-ярвеское издание “ Панорама ” в мае 2024 года Транспортный департамент назвал N&V одной из лучших в Эстонии компаний по обслуживанию шоссе.

Коммунальщиков сократят накануне зимы

В Нарве N&V занимается уборкой улиц, хотя срок договора на эти работы уже завершился. Как сообщала газета “ Город ”, городская управа осенью 2023 года провела конкурс, но не объявила победителя и не заключила с ним договор. Один из участников начал обжаловать конкурс еще до его завершения. Затем в городе сменилась власть, новый вице-мэр по городскому хозяйству Олег Карпиков сказал, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс. До сих пор договор с N&V несколько раз продлевали.

По информации ДВ, один из конкурентов N&V предлагал на конкурсе заметно более низкую цену, но для выполнения работы сначала должен был приобрести больше техники и найти новых работников. Это послужило поводом для обжалования.

Новый конкурс пока не объявлен, тем не менее, N&V готовится сокращать работников в Нарве через три месяца.

Одна компания под разными вывесками

В Кохтла-Ярве N&V отвечает за уборку улиц уже около двух десятков лет, выигрывая соответствующие муниципальные тендеры. При этом юридически это не всегда была одна и та же фирма - в прошлом акционерное общество N&V объединилось с паевым товариществом с таким же названием, из-за чего было прекращено начатое против нее антикоррупционное расследование. Позднее компанию удалили из коммерческого регистра, а затем под этим же именем начала работать другая фирма.

В позапрошлом году на конкурсе на обслуживание улиц Кохтла-Ярве победила незадолго до этого созданная компания EKONV Grupp, взявшаяся 5 лет убирать город за 15 млн евро. Фирма фактически стала “аватаром” для той же N&V, получив от нее офис, технику и персонал, писал Äripäev . Фирма, согласно данным регистра, существовала менее года, после ее удаления из регистра уборку улиц продолжает производить N&V.

Также продолжается работа фирмы в Силламяэ, где ее сотрудники занимаются уборкой улиц и озеленением.

Ранее компания N&V принадлежала известному на Северо-Востоке бизнесмену, ныне покойному Николаю Осипенко. Сейчас доля в компании в 49% принадлежит его вдове Наталье Осипенко, а 51% Игорю Горячёву, который является также единственным членом правления.