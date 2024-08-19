    Фирма Осипенко объявила о сокращениях

    Офис N&V располагается в Йыхви. Этот город компания также ранее обслуживала, пока управа не разорвала договор.Фото: Andras Kralla

    Касса по безработице получила от ида-вируской компании N&V, примерно половина которой принадлежит вдове Николая Осипенко, предуведомление о сокращении 37 человек. В фирме отказались комментировать это. По информации ДВ, речь идет о сокращении работников в Нарве.

    Фирма занимается строительством, обслуживанием и уборкой дорог и улиц в городах Ида-Вирумаа, озеленением, установкой дорожных знаков, а также предлагает услуги по проектированию дорог. По данным Инфобанка, во втором квартале текущего года в N&V работали 220 человек.
    Уборкой муниципальных территорий работники N&V занимаются по договорам с местными властями в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. Компания обслуживает также государственные шоссе и второстепенные дороги в Ида-Вирумаа, и, как писало кохтла-ярвеское издание “Панорама” в мае 2024 года Транспортный департамент назвал N&V одной из лучших в Эстонии компаний по обслуживанию шоссе.

    Коммунальщиков сократят накануне зимы

    В Нарве N&V занимается уборкой улиц, хотя срок договора на эти работы уже завершился. Как сообщала газета “Город”, городская управа осенью 2023 года провела конкурс, но не объявила победителя и не заключила с ним договор. Один из участников начал обжаловать конкурс еще до его завершения. Затем в городе сменилась власть, новый вице-мэр по городскому хозяйству Олег Карпиков сказал, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс. До сих пор договор с N&V несколько раз продлевали.
    По информации ДВ, один из конкурентов N&V предлагал на конкурсе заметно более низкую цену, но для выполнения работы сначала должен был приобрести больше техники и найти новых работников. Это послужило поводом для обжалования.
    Новый конкурс пока не объявлен, тем не менее, N&V готовится сокращать работников в Нарве через три месяца.

    Одна компания под разными вывесками

    В Кохтла-Ярве N&V отвечает за уборку улиц уже около двух десятков лет, выигрывая соответствующие муниципальные тендеры. При этом юридически это не всегда была одна и та же фирма - в прошлом акционерное общество N&V объединилось с паевым товариществом с таким же названием, из-за чего было прекращено начатое против нее антикоррупционное расследование. Позднее компанию удалили из коммерческого регистра, а затем под этим же именем начала работать другая фирма.
    В позапрошлом году на конкурсе на обслуживание улиц Кохтла-Ярве победила незадолго до этого созданная компания EKONV Grupp, взявшаяся 5 лет убирать город за 15 млн евро. Фирма фактически стала “аватаром” для той же N&V, получив от нее офис, технику и персонал, писал Äripäev. Фирма, согласно данным регистра, существовала менее года, после ее удаления из регистра уборку улиц продолжает производить N&V.
    Также продолжается работа фирмы в Силламяэ, где ее сотрудники занимаются уборкой улиц и озеленением.
    Ранее компания N&V принадлежала известному на Северо-Востоке бизнесмену, ныне покойному Николаю Осипенко. Сейчас доля в компании в 49% принадлежит его вдове Наталье Осипенко, а 51% Игорю Горячёву, который является также единственным членом правления.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Фирма Осипенко объявила о сокращениях
Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности
Крупный работодатель Ляэне-Вирумаа сокращает треть штата
Эпицентр
Rail Baltic объявляет тендер почти на миллиард
После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.
После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Производитель пива: приграничная торговля вернулась
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Все мнения
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект