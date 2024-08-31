Трудности с выплатами у обанкротившегося Expert Eesti начались еще два года назад

Юри Росс: в Эстонии налоговый рай, это сила и риск нашей экономики
Одна из угроз для нашей экономики заключается в том, что эстонские предприниматели создали себе очень комфортную основу для жизни, во многом благодаря уникальной в мире налоговой системе, пишет Юри Росс, генеральный директор и один из владельцев Büroomaailm, в ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Одна из угроз для нашей экономики заключается в том, что эстонские предприниматели создали себе очень комфортную основу для жизни, во многом благодаря уникальной в мире налоговой системе, пишет Юри Росс, генеральный директор и один из владельцев Büroomaailm, в ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.